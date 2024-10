Sondaggi Grande Fratello, chi esce stasera 28 ottobre

Fonte: IPA Alfonso Signorini

Questa sera, lunedì 28 ottobre 2024, il Grande Fratello torna in diretta con una puntata attesissima, condotta da Alfonso Signorini. Al centro dell’attenzione ci sarà l’eliminazione di uno dei sei concorrenti al televoto, ma non solo: ci aspetta il ritorno di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, reduci da un’avventura nella Casa del Gran Hermano in Spagna, che promette di scuotere gli equilibri interni. I due, che i coinquilini italiani credono eliminati, rientreranno portando con sé non solo nuove dinamiche ma anche un bagaglio di sentimenti esplosi durante la loro assenza.

Chi esce dal Grande Fratello stasera: i sondaggi

Al televoto di questa settimana ci sono Amanda Lecciso, Helena Prestes, Jessica Morlacchi, Mariavittoria Minghetti, Iago Garcia e Luca Giglio. Grazie ai sondaggi, è possibile fare qualche previsione sul possibile eliminato. Le percentuali di voto attuali mostrano un testa a testa tra Helena e Jessica, entrambe attorno al 30% dei consensi del pubblico, seguite da Iago Garcia al 21%. Più distaccati sono Mariavittoria Minghetti, con l’8%, Luca Giglio, al 6%, e Amanda Lecciso, che chiude con un esiguo 5%. È quindi molto probabile che l’eliminazione ricada su Amanda o Luca, che sembrano essere i concorrenti meno apprezzati dal pubblico in questo momento.

L’eliminazione rappresenta una tappa importante nel percorso di questi concorrenti, poiché chi sarà costretto a lasciare la Casa vedrà svanire il sogno di proseguire nell’avventura televisiva e di lottare per la vittoria finale. Le reazioni saranno imprevedibili, sia per i concorrenti che per il pubblico, e Alfonso Signorini chiuderà il televoto proprio durante la diretta, svelando in tempo reale il verdetto. I sondaggi di Forum Free non sono comunque definitivi e la decisione finale rimane nelle mani del pubblico da casa fino alla fine.

Il ritorno di Shaila e Lorenzo

Oltre all’eliminazione, stasera ci sarà il momento clou della puntata: il rientro di Shaila e Lorenzo nella Casa italiana. I due concorrenti, che il pubblico ha visto partire per la Spagna, hanno passato l’ultima settimana al Gran Hermano, una scelta che ha portato a un importante sviluppo del loro rapporto. Tra loro è scoppiata la passione, con scambi di baci e momenti intimi che non sono sfuggiti alle telecamere spagnole, catturando l’attenzione degli spettatori.

Questo improvviso coinvolgimento sentimentale di Shaila e Lorenzo ha avuto grande risonanza e creato una grande curiosità nel pubblico italiano, soprattutto dopo che alcuni video bollenti sono stati condivisi in Rete. In uno di questi, si vede con i segni evidenti di una notte di passione con Shaila, comunque ampiamente previsti da Javier che si era affrettato a dichiarare di non essere più interessato alla ballerina.

Il ritorno di Shaila e Lorenzo, che i concorrenti italiani credono eliminati, sarà una sorpresa per tutti. Alcuni sospettavano che i due non fossero realmente usciti dalla competizione e che si trovassero, invece, nel tugurio. Tuttavia, nessuno è preparato ai dettagli dei loro momenti intimi vissuti al Gran Hermano. Tra i concorrenti in Casa, Javier sembra essere quello più turbato: ha già confessato di aver condiviso momenti molto vicini a Shaila, con “baci carnali” e gesti intimi che ora sente come un tradimento.