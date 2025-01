Fonte: IPA Alfonso Signorini

Il Grande Fratello è a un punto fondamentale del suo viaggio. Dopo il ripescaggio e la serie di polemiche che sono seguite, nella diretta del 27 gennaio 2025 si riapre il televoto eliminatorio. Come di consueto, il voto del pubblico sarà decisivo per determinare chi dei concorrenti in nomination dovrà lasciare la Casa e questa volta potrebbe addirittura essere eccellente, scelto tra i grandi nomi di quest’edizione. L’appuntamento è come al solito su Canale5 dalle 21,35 e subito dopo la puntata quotidiana di Striscia la notizia.

Grande Fratello, chi sono i concorrenti in nomination

Dopo il ripescaggio che ha riportato in gioco alcuni dei concorrenti che avevano lasciato la competizione, Helena Prestes, Jessica Morlacchi ed Eva Grimaldi, il Grande Fratello riprende il suo corso naturale con un nuovo televoto che sarà eliminatorio. Nessun preferito e nemmeno qualcuno che si giochi l’immunità. Il rientro di alcuni degli inquilini che erano stati eliminati ha comportato un inasprimento delle regole dalle quali ormai non si può più scappare.

A rischiare l’eliminazione sono ben sei dei personaggi rimasti in gioco: Amanda Lecciso, Iago Garcia, Lorenzo Spolverato, Luca Calvani, Shaila Gatta e Stefania Orlando. la sorella di Loredana Lecciso ha ricevuto la nomination da Maria Vittoria Minghetti e Jessica Morlacchi, mentre Iago – che è appena rientrato in gioco dopo l’eliminazione di alcune settimane fa – ha ricevuto la nomination di Alfonso D’Apice e Maxime Mbanda. Lorenzo Spolverato, come potevamo aspettarci, e è stato nominato dai suoi nemici tra questi Luca Calvani, Javier Martinez, Emanuele Fiori e Bernardo Cherubini. Shaila Gatta e invece era stata la scelta di Amanda, Iago e Stefania Orlando che invece ha ricevuto la nomination da Chiara Cainelli, Ilaria Galassi e proprio da Shaila Gatta.

Chi sarà eliminato

Alla domanda Chi vuoi salvare? i telespettatori hanno risposto Iago Garcia con il 27,94% delle preferenze, seguito da Amanda Lecciso che si ferma in seconda posizione con il 16,98%. Seguono Stefania Orlando, con il 16,48%, Luca Calvani con 14,94%, Shaila Gatta con 12,55% e infine Lorenzo Spolverato con l’11,11%. Per il pubblico sembrano quindi non esserci dubbi e potrebbe proprio essere Spolverato a dover lasciare la Casa. Uno scenario davvero particolare, se pensiamo che lui è uno dei protagonisti di quest’edizione, ma il suo gradimento è colato a picco dopo le continue polemiche e la volontà di lasciare il gioco qualora fossero rientrati in gioco i concorrenti eliminati.

I sondaggi di ForumFree non sono però che una proiezione di quello che potrebbe accadere in diretta e, come sappiamo, il televoto potrebbe sconvolgere completamente questi numeri. Non sarebbe la prima volta: il pubblico rimane l’unico sovrano e il solo a decidere chi deve lasciare il gioco. Il ripescaggio di massa, volto al prolungamento di quest’edizione del reality rappresenta infatti un unicum nella storia del programma. Cesara Buonamici l’aveva comunque annunciato e, dopo la notizia di lunedì 20 gennaio, niente è stato più come prima.