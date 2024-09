Fonte: IPA Sorelle Lecciso, Loredana, Raffaella e Amanda

A un passo dalla messa in onda della prima puntata della nuova edizione del Grande Fratello, ecco la decisione presa dalla produzione. Sembra proprio che per Lino Giuliano, ex di Temptation Island, la porta rossa non si aprirà.

Il quasi concorrente paga il commento omofobo pubblicato nei giorni scorso, divenuto rapidamente virale. Alfonso Signorini avrà di certo modo di parlarne in trasmissione ma, intanto, ha già individuato un nome nuovo: Amanda Lecciso.

Amanda Lecciso al Grande Fratello

Non è di certo la prima volta che Alfonso Signorini tenta di portare una delle sorelle Lecciso all’interno della casa del Grande Fratello. Per quanto questo cognome destasse più interesse e clamore qualche anno fa, è ancora altamente riconoscibile.

Chi lo è decisamente meno rispetto alle due sorelle, però, è proprio Amanda. Il fatto che il pubblico sappia poco di lei, però, rende la scelta interessante. C’è qualcosa da scoprire e soprattutto i fan del reality non avranno l’idea di rivedere delle dinamiche passate, tra ospiti e polemiche ben note.

La notizia è stata lanciata da Davide Maggio, che non chiarisce se il nome fosse già in lizza, magari per un ingresso ritardato nei prossimi mesi, o se si sia trattato di un accordo siglato in tempi record. Per quanto il cognome sia noto, come tutti sanno, è difficile parlare di lei come di una Vip. Al momento, infatti, Lino ha chiaramente più fama di lei, considerando la recente conclusione di Temptation Island (nel frattempo già ripartito con la seconda edizione dell’anno).

Davvero impensabile consentire l’ingresso al giovane napoletano, considerando anche il nuovo corso voluto da Pier Silvio Berlusconi. Ripartire quest’anno con una polemica pre messa in onda, sarebbe stato troppo. Con il GF, però, non è mai detta l’ultima parola, considerando anche come per il momento aleggi il silenzio assoluto sulla vicenda. Quest’ultima, tra l’altro, ha degli aspetti aperti all’interpretazione, come spiegato da Beatrice Luzzi, neo commentatrice del reality. A Verissimo ha infatti “difeso” Lino, addossando più colpe al tiktoker che ha tirato in ballo in un primo momento.

Chi è Amanda Lecciso

Come gli appassionati di gossip ben sanno, sono tre le sorelle Lecciso: Loredana, Raffaella e Amanda. Quest’ultima, che vedremo nella casa più spiata d’Italia, è nata nel 1988 e quello noto a tutti è soltanto il primo dei suoi nomi. All’anagrafe è infatti registrata come Amanda Stefania Maria Francesca Lecciso. Per gli amici, però, è semplicemente Dada.

È la più piccola di casa e anche quella meno posta sotto i riflettori nel corso degli ultimi anni. A Cinecittà avrà di certo modo di recuperare il tempo perso in tal senso. Negli anni ha coltivato il suo talento per la danza ma, nonostante questo, ha preferito tenersi ai margini del mondo dello spettacolo, a differenza delle sorelle.

A conti fatti, negli ultimi anni, la si ricorda unicamente per un’apparizione, di certo non memorabile, sul set della pellicola del 2006 Parentesi Tonde, per la regia di Michele Lunella. Un film che l’ha vista affiancare la sorella Raffaella Lecciso, Eva Henger e Patrizia De Blank, con un cameo di Flavia Vento.