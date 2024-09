Anticipazioni Grande Fratello del 16 settembre: la nuova edizione tra novità e grandi ritorni

È tutto pronto per la nuova edizione del Grande Fratello: tutte le novità del reality show in partenza il 16 settembre

È tutto pronto per la prima puntata del Grande Fratello, giunto alla sua diciottesima edizione edizione. Il reality show, per il sesto anno consecutivo condotto da Alfonso Signorini, prenderà il via lunedì 16 settembre su Canale 5 in prima serata. Confermata la formula mix, con volti noti e persone comuni costretti a vivere insieme sotto lo stesso tetto: tante le novità di questa stagione, tra graditi ritorni e un loft tutto nuovo.

Grande Fratello, le anticipazioni della prima puntata

Dopo mesi di attesa, torna la nuova edizione del Grande Fratello: alla guida del programma ancora una volta Alfonso Signorini, perfetto “padrone di casa”, che guiderà il pubblico alla scoperta delle vite dei partecipanti, delle dinamiche e dei rapporti che si creeranno all’interno del nuovo loft pronto a ospitare il cast di vip e nip.

Ad accompagnarlo in questa avventura le opinioniste Cesara Buonamici, riconfermata nel suo ruolo e Beatrice Luzzi che si è classificata al secondo posto nella scorsa stagione e che debutterà in studio in una nuova veste. Confermata anche Rebecca Staffelli che raccoglierà i commenti dei telespettatori.

Protagonisti di questa edizione saranno i nuovi concorrenti che, reclusi nella Casa più spiata d’Italia, si contenderanno un montepremi finale di 100.000 euro. Al centro del racconto, come sempre, le loro storie: alcune già note al pubblico perché legate al mondo delle celebrity o dell’attualità, altre invece ancora tutte da scoprire. Volti noti e persone comuni, che dovranno convivere forzatamente, ognuno con il proprio personale vissuto da raccontare.

Tra i volti noti che varcheranno la porta rossa ci saranno l’attrice americana Clarissa Burt, l’ex Thorne di Beautiful Claytorn Norcross, il ballerino e coreografo Enzo Paolo Turchi, la modella (già vista a L’Isola dei Famosi e a Pechino Express) Helena Prestes e l’attore spagnolo ed ex vincitore di Ballando con le Stelle Iago Garcia.

Una delle grandi novità dell’edizione 2024 del Grande Fratello? La Casa e lo studio non si trovano più a Cinecittà. La produzione si è spostata all’interno dei Lumina Studios, nella zona nord della Capitale: sarà il Villaggio di Grande Fratello, che accoglierà uno studio rinnovato e una nuova e grandissima Casa che si estende su 1.750 mq.

Lino Giuliano squalificato: il provvedimento del GF

Occhi puntati sulla vicenda di Lino Giuliano, l’ex volto di Temptation Island finito al centro delle polemiche dopo un commento omofobo pubblicato sui social a pochi giorni dal suo ingresso nel reality show Mediaset. Il concorrente è stato squalificato ancor prima di iniziare la sua avventura nella Casa più spiata d’Italia. A riportarlo il portale di Davide Maggio, dove si legge che Mediaset ha preso la decisione di non far partecipare Giuliano nel programma: sarà Signorini probabilmente a dare notizia della scelta dello staff.

Grande Fratello, dove vederlo

Il reality show sarà visibile in prima serata su Canale 5 con due appuntamenti settimanali che prendono il via lunedì 16 e giovedì 19 settembre. Sarà possibile seguire il Grande Fratello tutti i giorni in diretta 24 ore su 24 su Mediaset Extra (canale 55 del digitale terreste), Mediaset Infinity (sito e app) e su La5 (canale 30 del digitale terrestre) con i collegamenti in diretta (dal lunedì al venerdì alle ore 13.30 e 19.20 e dal lunedì alla domenica dalle 00.30).

Non mancheranno le finestre in day-time su Canale 5 (dal lunedì al venerdì alle ore 10.55 e 13.40) e su Italia 1 (dal lunedì al venerdì alle ore 12.15, 13 e 18.15). Con Mediaset Infinity (sito, app, smart tv), il sito ufficiale e i profili social del programma (Facebook, X, Instagram, TikTok) è possibile seguire le vicende della Casa h24 e rimanere sempre aggiornati su ciò che accade nella Casa più spiata d’Italia.