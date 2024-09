Fonte: IPA Alfonso Signorini

Il Grande Fratello trasloca. Dopo moltissimi anni trascorsi in quel di Cinecittà, il loft si sposta fuori dalla Capitale per essere ospitato da una location completamente nuova che Alfonso Signorini ha presentato in vista del debutto del 16 settembre. Il conduttore è sembrato particolarmente entusiasta per questa novità, che era già stata annunciata in via ufficiosa nei mesi scorsi e che è diventata una realtà solo a pochi giorni dal ritorno del programma che sta annunciando lentamente i nomi dei concorrenti ufficiali.

Dove si trova la nuova Casa del Grande Fratello

“Siamo agli studi Lumina nel Parco di Veio a Roma e c’è un’atmosfera completamente diversa. Molto arcadica perché siamo in aperta campagna, nel verde, e col vantaggio che è tutto a portata di mano: lo studio, la Casa, gli uffici sono vicini, in una sorta di ‘Villaggio del Grande Fratello’. Questo mi permetterà, durante la diretta, di fare per esempio più sorprese dentro la Casa”, ha spiegato Alfonso Signorini, confermando così che il reality si sposta in un’altra sistemazione. L’annuncio è anche presente su Instagram, in cui il padrone di casa ha presentato la grande novità.

I problemi con la Casa che ha ospitato il programma per molti anni avevano anche fatto temere in un rinvio di quest’edizione, ma la realtà dei fatti racconta che la Rete ha trovato rapidamente una soluzione perché non si salti neanche un giorno del reality più longevo della televisione italiana. I concorrenti sono quindi pronti per fare il loro ingresso all’interno dei nuovi spazi che sembrano essere molto generosi.

“Non vedo l’ora di iniziare, perché le settimane che precedono la partenza sono quelle più frenetiche, tra servizi, interviste, riunioni e incontri con i partecipanti. Tutte cose necessarie per preparare il terreno, ma che hanno poco a che vedere con lo spettacolo in sé: per andare in diretta bisogna avere la mente sgombra e una grande serenità. Io vado a braccio e se c’è da dire una cosa la dico e basta. Chiaramente poi si scatenano i fan di questo o di quel personaggio”, ha spiegato il conduttore, che non vede l’ora di tornare al suo posto. La liturgia non cambia ed è quella che la Rete ha proposto per il nuovo corso del Grande Fratello, tornato alle origini dopo qualche annata borderline criticata perfino dall’ad di Mediaset Pier Silvio Berlusconi.

Le altre novità

Non ci sarà più la distinzione tra nip e vip, oltre a una nuova opinionista che affianca Cesara Buonamici. Stiamo parlando di Beatrice Luzzi, concorrente della passata edizione e vincitrice morale dietro Perla Vatiero: “Ritrovarla ora in studio mi fa piacere. E poi c’era bisogno di un controcanto nuovo a quello autorevole di Cesara Buonamici”.

Alla guida del comparto social, ritroviamo Rebecca Staffelli: “È la parte giovane di questo programma, è argento vivo. Avrà un ruolo ancora da studiare, non so se sarà legato esclusivamente ai social oppure no”. La speaker radiofonica e conduttrice è la voce del mondo giovane e, visto l’apprezzamento unanime della scorsa edizione, è stata riconfermata. È stata anche nel cast di Cornetto Battiti Live, quest’anno condotto da Alvin e Ilary Blasi, mentre dal 16 settembre in diretta su Canale5 torna al fianco di Alfonso Signorini e delle sue opinioniste.