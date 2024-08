Grande Fratello 2024: i concorrenti Vip della nuova edizione

Fonte: IPA Alfonso Signorini condurrà il Grande Fratello per il quarto anno consecutivo

Manca sempre meno al ritorno del Grande Fratello in tv. Ancora una volta alla guida del reality show ci sarà Alfonso Signorini, conduttore del programma dal 2020 dopo aver ricoperto in passato il ruolo di opinionista. Anche quest’anno il cast sarà formato da personaggi noti e diversi sconosciuti pronti a raccontare le proprie storie di vita. Tra i Vip ci saranno donne e uomini che da tempo lavorano nel mondo dello spettacolo e che hanno già avuto modo di partecipare a programmi del genere, come ad esempio L’Isola dei Famosi e Pechino Express.

Chi sono i concorrenti Vip del Grande Fratello 2024

Davide Maggio ha svelato in anteprima i primi concorrenti Vip che fanno parte del cast del Grande Fratello 2024. È chiaro che tanti altri si uniranno strada facendo, soprattutto se il reality show sarà allungato come in passato. Dunque, salvo ulteriori cambiamenti, varcheranno la Porta rossa: l’attrice americana Clarissa Burt, l’ex Thorne di Beautiful Claytorn Norcross, il ballerino e coreografo Enzo Paolo Turchi, la modella (già vista a L’Isola dei Famosi e a Pechino Express) Helena Prestes e l’attore spagnolo ed ex vincitore di Ballando con le Stelle Iago Garcia.

E poi ancora: l’ex ragazze di Non è la Rai Ilaria Galassi, Eleonora Cecere e Pamela Petrarolo, la cantante, ex leader dei Gazosa, Jessica Morlacchi, l’attore Luca Calvani, e l’influencer ed ex volto de Il Collegio Giulia Mannucci. L’indiscrezione non è stata né confermata né smentita dalla produzione del GF ma nei giorni scorsi Alfonso Signorini ha assicurato la presenza della Morlacchi mentre Enzo Paolo ha annunciato la sua partecipazione su un noto settimanale, ricordando anche l’esperienza di qualche anno fa della moglie Carmen Russo.

Da questa lista mancano all’appello alcuni nomi annunciati nelle scorse settimane come l’ex Velina di Striscia la notizia Shaila Gatta (anche se pare che in questo caso la trattativa sia quasi conclusa), il triangolo di Temptation Island formato da Lino, Alessia e Maika e il modello Javier Martinez. Tutti nomi che, con grande probabilità, si aggiungeranno all’ultimo per entrare in corsa o come riserve.

Quando inizia il Grande Fratello 2024 con Signorini

La data d’inizio del Grande Fratello 2024 è fissata al prossimo lunedì 16 settembre. Ascolti tv permettendo, il programma dovrebbe andare in onda su Canale 5 fino a marzo 2025. Confermato inoltre il doppio appuntamento settimanale del lunedì e giovedì.

Il conduttore Alfonso Signorini sarà affiancato da Cesara Buonamici e da Rebecca Staffelli, rispettivamente nei ruoli di opinionista ed esperta dei social. Di recente si era parlato di un coinvolgimento di Emanuele Filiberto di Savoia ma le trattative non sono andate a buon fine. Pare che il Principe abbia chiesto alla produzione di diventare il nuovo opinionista ma a tale richiesta avrebbe ricevuto un sonoro due di picche.

Anche Karina Cascella punta da tempo a diventare opinionista del Grande Fratello ma all’ex di Uomini e Donne è stato offerto solo un posto da concorrente che però la diretta interessata ha preferito rifiutare per non stare troppo tempo lontana dalla figlia Ginevra, avuta tredici anni fa dall’ex tronista Salvatore Angelucci.