Fonte: IPA Karina Cascella ha rifiutato il Grande Fratello

Si è già cominciato a parlare della prossima edizione del Grande Fratello, condotta ancora una volta da Alfonso Signorini. E, inevitabilmente, tra i rumors più succulenti ci sono quelli a proposito dei nuovi possibili concorrenti. Tra i nomi ha fatto capolino anche quello di Karina Cascella, che i fan di lunga data di Uomini e Donne certamente ricorderanno nelle vesti di opinionista. Non appena si è diffusa la news, per sua stessa ammissione è stata travolta da messaggi e chiamate. Ma, a quanto pare, la verità è un’altra: non sarà una concorrente della prossima edizione.

La verità sul provino per il Grande Fratello

Le notizie sul web viaggiano alla velocità della luce ed è così che Karina Cascella, storico volto di Uomini e Donne che in moltissimi continuano a seguire sui social, dove è piuttosto attiva, si è ritrovata invasa di messaggi e chiamate da parte di conoscenti e amici, pronti a congratularsi con lei per la partecipazione al Grande Fratello. Peccato che non fosse vero.

A far chiarezza è stata la stessa Cascella con delle storie condivise su Instagram, confermando di aver fatto in effetti il famigerato provino: “Mi hanno contattato gli autori del GF, così come è successo per L’Isola dei Famosi. Io sono andata a fare due chiacchiere, il famoso provino. Ho parlato con gli autori e con Alfonso Signorini. Erano presenti autori che conoscevo già e altri che non conoscevo. Sono stati tutti molto carini. Alfonso è stata una piacevolissima scoperta, non lo conoscevo, sono stata piacevolmente colpita”.

Tutto è andato bene, in effetti, come da lei stessa raccontato. Per Signorini ha speso soltanto splendide parole, definendolo una persona genuina e “molto disponibile”, eppure dopo la “bella chiacchierata” non si è andati oltre: “Sono rimasta colpita dalla persona che è. Da lì, dopo il casting c’è stata una proposta e dopo la mia risposta alla proposta la trattativa si è interrotta. Lo so, ci sono persone che farebbero qualsiasi cosa per partecipare al un programma così popolare che garantisce molte possibilità a livello economico e cose per quanto riguarda il lavoro con i social”, ha concluso.

Perché Karina Cascella ha rifiutato il Grande Fratello

Potrebbe sembrare una decisione difficile da comprendere, data la visibilità di un programma come il Grande Fratello, ma la Cascella ha avuto delle ottime ragioni per rifiutare un posto nella Casa più spiata d’Italia. Al primo posto ci sono sempre e comunque la famiglia e i figli, oltre che la sua professione.

“Ho dovuto dare una risposta dettata dalle mie priorità che sono la mia famiglia, la mia attività e la mia bambina che inizierà il liceo. Sei mesi lontana da tutto è davvero troppo tempo. Ho preferito interrompere il tutto, perché non proseguisse – ha spiegato -. Io sono una che non fa le cose a metà. Non vado una settimana e mi ritiro, se inizio una cosa la faccio bene. Non sarò una concorrente e mi dispiace tanto deludere gli amanti del trash”.

La Cascella non ha risparmiato una bella frecciatina alla volta di uno dei concorrenti di Temptation Island più discussi di questa edizione: “C’è chi tirerà un sospiro di sollievo e parlo di Lino. Se mi avesse trovata in casa, il falò di Temptation Island sarebbe stato nulla a confronto rispetto a quello che gli avrei fatto passare”. Infine, la controproposta: “Ribadisco agli autori, che io sono sempre disponibile per fare l’opinionista“. Chissà se la vedremo sulla poltrona al fianco di Cesara Buonamici.