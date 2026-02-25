Grande Fratello Vip 2026 si farà con Ilary Blasi, è ufficiale: quando inizia

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

Dopo numerose indiscrezioni è finalmente arrivata la conferma ufficiale: il Grande Fratello Vip 2026 si farà. La prima puntata andrà in onda da martedì 17 marzo in prima serata su Canale 5 con la conduzione di Ilary Blasi.

Grande Fratello Vip 2026 torna: i dettagli

Tutto pronto per una nuova edizione del Grande Fratello Vip: dopo numerose indiscrezioni, Mediaset ha confermato in una nota stampa che il format di Endemol Shine Italy “tornerà con molti nuovi elementi, mantenendo l’identità che lo ha reso un fenomeno mondiale”. La prima puntata è attesa per martedì 17 marzo, mentre la conduzione sarà affidata a Ilary Blasi: per l’ex letterina si tratta di un gradito ritorno, visto che proprio lei aveva presentato le prime tre edizioni del programma tra il 2016 e il 2018.

La showgirl romana raccoglierà il testimone da Alfonso Signorini, al timone del format dal 2019 al 2023 ma attualmente in autosospensione volontaria da Mediaset.

Grande Fratello, le nuove opinioniste

Le novità più interessanti della prossima edizione del Grande Fratello VIP riguardano tuttavia le opinioniste. Mediaset ha comunicato il ritorno della giornalista Cesara Buonamici, che aveva già ricoperto in passato questo ruolo, e, soprattutto, annunciato l’ingresso di Selvaggia Lucarelli. Una vera e propria sorpresa, considerando che gli impegni sul piccolo schermo dell’opinionista si erano limitati negli ultimi anni ad alcune trasmissioni Rai, in primis Ballando con le Stelle.

A convincerla ad accettare il corteggiamento di Mediaset, secondo i ben informati, sarebbe stato un cachet da capogiro: da Cologno Monzese avrebbero proposto alla Lucarelli una somma pari a quanto guadagnerebbe in 10 anni nel dancing show di Milly Carlucci. Allo stesso tempo, le sarebbe stata garantita piena libertà professionale, senza alcuna clausola di esclusiva: l’obiettivo di Selvaggia, infatti, sarebbe quello di tornare nella giuria di Ballando con le Stelle per la prossima edizione del programma.

Grande Fratello Vip, i concorrenti

Poche settimane dopo le accuse di Fabrizio Corona nei confronti di Alfonso Signorini, Davide Maggio aveva rivelato che l’ex direttore di Chi era già alla ricerca dei concorrenti per la prossima edizione del GF Vip, e aveva condiviso alcuni nominativi. Secondo il giornalista, nella lista dei possibili concorrenti ci sarebbero stati Antonella Elia e Adriana Volpe, ma anche personaggi che arrivano dagli show di Maria De Filippi, come Karina Cascella, celebre ex opinionista di Uomini e Donne, e Raimondo Todaro, ex insegnante di Amici e Ballando con le Stelle.

Nelle ultime settimane, invece, hanno trovato maggiormente riscontro i nomi dell’ex inviato de Le Iene Marco Berry, e di Francesca Manzini, comica e imitatrice già ammirata a Tale e Quale Show. Dal cast di Temptation Island dovrebbero poi arrivare Raul Dumitras, Alessia Antonetti e Ary. Tra i ‘vipponi’ papabili anche Paola Caruso e Alessandra Mussolini.

Si tratta solo di indiscrezioni che al momento non sono state ancora confermate, ma che potrebbero risollevare le sorti di un reality che negli ultimi anni non aveva brillato in termini di audience. Nemmeno la recente edizione Nip, condotta da Simona Ventura, aveva riscosso il successo sperato: che l’epoca dei reality sia definitivamente terminata? I flop de L’Isola dei Famosi e de La Talpa, solo per citarne alcuni, sembrerebbero confermare l’ipotesi.