Amanda Lecciso e Iago Garcia non si nascondono più: l’amore nato dopo il GF

Fonte: IPA Amanda Lecciso e Iago Garcia

È nata una coppia dopo la fine dell’ultima edizione del Grande Fratello. Stiamo parlando di Amanda Lecciso e Iago Garcia, che sono usciti finalmente allo scoperto. Dopo aver mostrato, all’interno della Casa più spiata d’Italia, una certa simpatia che oggi è sfociata in qualcosa di più, a ufficializzare la relazione è stata la stessa ex gieffina, che ha raccontato alcuni dettagli della storia d’amore appena sbocciata.

Amanda Lecciso e Iago Garcia, la storia d’amore

Che ci fosse una certa simpatia tra Amanda Lecciso e Iago Garcia era evidente già all’interno della Casa del Grande Fratello. E su questa complicità si è cominciato a vociferare insistentemente, dato che nelle ultime settimane sono stati più volte avvistati insieme.

Alcuni giorni fa Alfonso Signorini aveva lanciato lo scoop durante la puntata del suo morning show Boom!. Secondo il conduttore del reality infatti tra Amanda Lecciso e Iago Garcia starebbe iniziando quella che lui ha definito “una bella frequentazione”. Signorini ne aveva parlato al telefono anche con Loredana Lecciso, che aveva spiegato: “Un paio di giorni fa li ho sentiti al telefono, erano a cena insieme. C’è intanto una bellissima amicizia che è una cosa meravigliosa”.

Pochi giorni fa anche Stefania Orlando aveva commentato la vicinanza tra i due, rispondendo a un fan di essere “molto felice per loro”, sottolineando: “Io e Iago ci stimiamo molto reciprocamente, ma non abbiamo mai pensato di andare oltre”.

Dopo i gossip sempre più insistenti, è stata la stessa Amanda Lecciso a confermare la relazione: “Tu sai bene, più di tutti. Stiamo passando delle belle giornate in Puglia, anche per noi è una piccola vacanza meritata. Stiamo molto bene”, ha raccontato nel podcast Boom! di Signorini. E alla domanda riguardo il rapporto tra l’attore e la sua famiglia, Amanda ha continuato precisando: “A chi è che non piace Iago? Piace a tutti. È una persona stupenda, è così come si è visto, è una persona diretta, ironica. È molto piacevole passare del tempo con lui. Ora siamo a Lecce”.

Amanda e Iago, i primi segnali

Durante la loro partecipazione al Grande Fratello in tanti avrebbero voluto vederli insieme, ma tra Amanda Lecciso e Iago Garcia, pur essendoci una certa complicità, all’interno della Casa non è nato nulla se non una semplice amicizia.

Ma è evidente che la simpatia evidente tra i due si è trasformata presto in qualcosa di più: sia l’attore che l’ex gieffina probabilmente hanno preferito vivere una frequentazione lontano dai riflettori invadenti del loft più spiato d’Italia, e hanno aspettato che si concludesse la loro avventura prima di rendere ufficiale la relazione.

I primi indizi sulla frequentazione li avevano dati qualche giorno fa i diretti interessati: oltre alle cene in cui sono stati avvistati insieme (“Lui le teneva la mano e si davano bacetti, erano molto teneri”, aveva fatto sapere l’esperta di gossip Deianira Marzano”), sui social sono apparse delle storie, sia sul profilo di lei che in quello di lui, che poco spazio lasciano ai dubbi.

A tutti è apparso chiaro che i due si trovassero nella stessa location: entrambi infatti avevano mostrato su Instagram immagini simili della loro vacanza in Puglia, ma la prova inconfutabile è stata l’immortalarsi a vicenda in un momento di relax al sole su un’amaca, confermando così una storia in cui i fan speravano hanno sempre sperato.