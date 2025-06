Iago Garcia a La Volta Buona, imbarazzo in studio: “Pensavo che Amanda Lecciso fosse falsa”

IPA Iago Garcia

La puntata di oggi de La Volta Buona ha visto protagonisti una delle coppie più sorprendenti nate dopo la fine di un reality. Iago Garcia e Amanda Lecciso, legati sentimentalmente da qualche tempo, sono stati ospiti di Caterina Balivo per raccontare come, da perfetti sconosciuti e rivali nella Casa più spiata d’Italia, siano diventati una coppia affiatata nella vita reale. Sembrano più o meno affiatati, ma le dichiarazioni di Iago hanno creato non poco imbarazzo in studio.

Amanda Lecciso e Iago Garcia, un amore nato fuori dalla Casa

“Ci siamo conosciuti durante il reality, è vero, ma non è successo nulla mentre eravamo lì”, ha spiegato Amanda Lecciso. Non solo: entrambi si sono nominati più volte, segno che all’epoca l’interesse reciproco non era così evidente. Anzi. Iago ha aggiunto con tono ironico: “I primi giorni sono stati carini, poi Amanda mi ha abbracciato e mi ha nominato. Ho pensato: ‘Questa è falsa’”. Silenzio in studio, tamponato poi.

Un legame costruito dopo il reality

Il corteggiamento è iniziato solo fuori dai riflettori, quando i due hanno scoperto di provare un’attrazione reciproca. Amanda ha parlato di una canzone diventata simbolo della loro storia: “Appena usciti, abbiamo trovato un video bellissimo con una canzone (quella di Diodato) che sembrava raccontare noi. Da lì è diventata ‘la nostra’”.

I due hanno poi ammesso di essersi perlomeno mancati: “Sono stato lontano per 24 giorni, e si è sentito. La distanza ti fa capire quanto tieni a una persona”. Si notava però, da casa, una certa freddezza.

Tra battute, riferimenti a Ballando con le Stelle e piccole confessioni, Amanda e Iago hanno mostrato, alla fine, affiatamento e leggerezza. “Lei è passionale, anche nel ballo”, ha detto, e lui, “ma ballare senza passione è come il pesce senza sale”. Amanda ha rincarato la dose: “Con l’influenza sono insopportabile e lui l’ha scoperto subito!”.

Le madri, le nomination e le incomprensioni

Non è mancata una parentesi sulle famiglie. Amanda Lecciso ha rivelato che la madre di Iago le ha scritto un messaggio: “Mi ha detto che le sono sempre piaciuta, ma non capisce perché lo nominavo di continuo”. Anche la madre di Amanda non ha preso bene certe dinamiche da reality. “Le suocere come prossimi ospiti”, ha ironizzato Caterina Balivo, sempre sul pezzo.

Amore a distanza? Solo se è maturo

“24 giorni sono tanti, ma fortunatamente Amanda non vive in Corea del Nord”, ha scherzato Iago. Dal momento che in studio si parlava del fatto che gli amori a distanza sono alla lunga insostenibili, Iago ha chiuso con una riflessione piuttosto reale: “La distanza fisica si supera con un biglietto aereo. Quella mentale è l’unica insormontabile”.

È una considerazione sorprendentemente lucida, soprattutto perché nasce in un contesto televisivo come il salotto di vip di Caterina Balivo che raramente si presta a riflessioni autentiche sulle relazioni umane. Affermare che la distanza fisica si colma con un biglietto aereo è un modo diretto e concreto per ridimensionare le lamentele sull’amore a distanza. Ma quando si aggiunge che l’unica distanza davvero invalicabile è quella mentale, il discorso cambia: non si parla più di chilometri, ma della qualità del legame, della volontà di esserci, davvero, anche senza condividere lo stesso spazio.

È una verità scomoda, perché insinua che la fine di un amore a distanza raramente dipende dalla geografia. Più spesso è il segnale che uno dei due non ha più intenzione di prendere quell’aereo, né metaforicamente, né letteralmente.