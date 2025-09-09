Amanda Lecciso a La Volta Buona ironizza in studio: “Iago Garcia ha fatto un fugone”

IPA Amanda Lecciso racconta la fine della sua storia con Iago Garcia

Caterina Balivo apre il pomeriggio con i toni leggeri che contraddistinguono La Volta Buona, ma stavolta al centro del salotto c’è una confessione che mescola ironia e piccoli rimpianti. Amanda Lecciso arriva in studio e racconta la fine della sua frequentazione con l’attore spagnolo Iago Garcia, conosciuto durante il Grande Fratello.

La conduttrice, che li aveva ospitati insieme qualche mese fa, non perde occasione per pungolare l’ospite e ricordarle: “Te l’avevo detto che non andava bene”.

La chiacchierata si trasforma presto in un botta e risposta tra ricordi, battute e riflessioni sulla difficoltà di costruire una relazione quando a separare due persone non ci sono solo i caratteri, ma anche i chilometri.

Amanda Lecciso, l’amore nato al GF e consumato nella distanza

Seduta comodamente sul divano arancione de La Volta Buona, Amanda Lecciso racconta che l’intesa con Iago Garcia era nata in un contesto particolare, quello di un reality show, dove tutto è amplificato: emozioni, gesti, attenzioni. Una volta usciti, però, la realtà ha presentato il conto. La distanza, lei a Lecce, lui in Spagna, si è rivelata più dura del previsto: “Prendere un aereo non è solo questione di soldi o di tempo, ma di disponibilità reale a voler vedere l’altro”.

Con sorrisi e battute, Amanda Lecciso lascia cadere la verità con nonchalance: la quotidianità ha sgretolato un sentimento che sul piccolo schermo sembrava più forte di tutto.

Caterina Balivo arbitra del cuore

In studio la Balivo non resiste a lanciare frecciatine. Ricorda quando li aveva ospitati a inizio estate: “Eravate tutti innamorati, io però avevo detto che forse non funzionava”.

Amanda, senza perdere il sorriso, le dà ragione: “Alla fine ci siamo resi conto che forse avevamo idealizzato un amore che in realtà era solo un’amicizia”.

“Un fugone”: l’ironia di Amanda sulla rottura

Il momento più tagliente arriva quando Amanda svela la fine della storia con sarcasmo: “Chi ha fatto il fugone? Lui, io dalla Puglia non mi sono mai mossa”.

Eppure, dietro la risata, resta la voglia di chiarire: “Abbiamo deciso insieme, ci vogliamo ancora bene e ci sentiamo come due cari amici”.

Amore, amicizia e nuove possibilità

Nel salotto di Rai1 si passa dal gossip al confronto sul senso delle relazioni. Amanda ammette che l’esperienza non l’ha segnata come un fallimento, ma come un ritorno a un rapporto più autentico: quello dell’amicizia. Parafrasando le sue parole, stare insieme è un lavoro, piacevole ma pur sempre un lavoro: serve pazienza, dialogo e passione.

E poi, tra una battuta e l’altra, en passant, gli ospiti in studio le promettono di trovarle presto un nuovo fidanzato “targato Lecce”.

Iago e Amanda, una storia lampo senza drammi

La relazione, durata appena qualche mese, si è spenta ad agosto. Nessun melodramma: solo la resa all’evidenza che la passione non ha trovato radici. Amanda lo racconta con leggerezza quasi teatrale: “Io vivo tutto con grande passionalità, ma senza saggezza. Però non mi arrabbio, rimaniamo amici”.

Un finale asciutto che in tv diventa intrattenimento: la cronaca di un amore lampo, archiviato e restituito al pubblico come una piccola pièce di costume.