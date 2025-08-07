Iago Garcia e Amanda Lecciso si sono lasciati? “Più amici che mai”

Sarebbe già giunta al termine la liaison tra l'attore spagnolo e la cognata di Al Bano: l'ultimo post sui social sembra parlare chiaro

IPA Amanda Lecciso e Iago Garcia

Iago Garcia e Amanda Lecciso non sarebbero più una coppia. Dopo l’esperienza condivisa al Grande Fratello, i due hanno ufficializzato la loro liaison a La volta buona di Caterina Balivo ma nell’ultimo periodo qualcosa sarebbe cambiata. E la mossa social dell’ormai ex coppia ha lasciato tutti senza parole.

Iago Garcia e Amanda Lecciso non stanno più insieme

Amanda Lecciso, 36 anni, ha condiviso su Instagram una storia in cui era in videochiamata con Iago Garcia, 46. A spiazzare è stato il commento a corredo dell’immagine: “Più amici che mai”, ha scritto la sorella di Loredana Lecciso. Una dichiarazione che sembra più chiara che mai. I due ex gieffini hanno lasciato intendere che ad oggi c’è solo un rapporto di amicizia e nulla più profondo e romantico.

La loro relazione è dunque già naufragata? Sono tornati a essere semplici amici? O, forse, il loro sentimento non è mai stato così forte come sognavano i fan? Le risposte, per ora, restano sospese, in attesa di un chiarimento ufficiale da parte dei diretti interessati.

Anche se già nei giorni scorsi si era parlato di una crisi profonda tra i due. L’esperta di cronaca rosa Deianira Marzano aveva menzionato una brutta litigata che avrebbe allontanato Amanda e Iago, già alle prese con una quotidiana poco facile da gestire per via della lontananza.

Per ora, però, non si conoscono ulteriori dettagli. Sono in molti a scommettere su un loro ritorno a settembre nel salotto di Caterina Balivo, che li ha sempre accolti con grande entusiasmo. Difficile insieme, più probabilmente separati e pronti a raccontare i retroscena di questo presunto addio. Che pare giunto in maniera del tutto pacifica, forse di comune d’accordo.

La storia tra Iago Garcia e Amanda Lecciso

Iago Garcia e Amanda Lecciso si sono conosciuti all’ultima edizione del Grande Fratello. Nel reality show di Canale 5 è nata subito una certa simpatia tra i due ma i diretti interessati non sono mai andati oltre davanti alle telecamere.

Sia l’attore che l’ex gieffina hanno preferito vivere una frequentazione lontano dai riflettori invadenti del loft più spiato d’Italia, e hanno aspettato che si concludesse la loro avventura prima di rendere ufficiale la relazione. Entrambi hanno delle delusioni importanti alle spalle e hanno preferito andarci cautamente.

Amanda ha avuto due grandi amori: l’avvocato Antonio Greco e il produttore Ivo Micioni. Dalla prima relazione è nato Giorgio, che oggi a 16 anni, mentre dalla storia con Micioni, è arrivato Gaetano, 10 anni.

Al contrario della sorella maggiore Loredana Lecciso (e della sua gemella Raffaella), Amanda si è sempre tenuta alla larga dal mondo dello spettacolo. Il Grande Fratello è stata la sua prima esperienza importante in televisione.

Amanda Lecciso è un’imprenditrice, principalmente attiva nella gestione di strutture ricettive.

Garcia, invece, è stato fidanzato per molti anni con la ballerina e attrice Eleonora Puglia e per lei si era trasferito anche a vivere a Roma. Il rapporto si è interrotto ad un passo dal matrimonio. Oggi si divide tra l’Italia e la Spagna, sempre alla ricerca di nuove e stimolanti avventure professionali.