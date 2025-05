Fonte: Ufficio Stampa Endemol Shine of Italy Amanda Lecciso e Iago Garcia

Parlare di amore tra Amanda Lecciso e Iago Garcia è ancora prematuro. Dopo la fine del Grande Fratello, dove la sorella di Loredana Lecciso e l’attore spagnolo si sono conosciuti, i due hanno iniziato a frequentarsi ma in realtà la liaison procede a rilento. Con le dovute precauzioni. A farlo sapere la stessa ex gieffina, tornata in tv a pochi mesi dalla fine del reality show di Canale 5 come ospite di Caterina Balivo su Rai 1.

Amanda Lecciso e Iago Garcia stanno insieme dopo il Grande Fratello?

“Io e Iago Garcia ci stiamo conoscendo”, ha precisato Amanda Lecciso a La volta buona. “Diciamo che quel contesto porta fortuna, guarda Cecilia e Ignazio”, ha osservato Caterina Balivo. A quel punto la cognata di Al Bano ha spiazzato tutti: “Ora è scappato in Spagna, devo fare un appello: ‘Ma perchè?’”.

Per un attimo è rimasta senza parole anche la conduttrice ma presto l’ex volto del Grande Fratello ha fatto chiarezza: “Dai era una battuta, ripeto: ci stiamo conoscendo, vedremo cosa succederà…“. Piedi di piombo, dunque, per la sorella più piccola di Loredana Lecciso, che preferisce proseguire la liaison con lo spagnolo con la dovuta calma e razionalità.

“A chi è che non piace Iago Garcia? È una bella persona, oltre l’estetica; mi ha colpito altro di lui, chi lo conosce sa bene a cosa mi riferisco”, ha aggiunto.

In realtà, spulciando i social di Iago Garcia, l’attore è davvero volato in Spagna. “Sono tornato a Madrid per fare dei provini, spero di tornare presto a Roma”, ha spiegato l’attore, diventato famoso grazie alle amate soap opera Il Segreto e Una vita ma anche con la vittoria a Ballando con le Stelle.

Ergo, per il momento la conoscenza con Amanda Lecciso continuerà a distanza e solo il tempo dirà se finirà per essere un flirt passeggero o una grande storia d’amore.

Di sicuro entrambi hanno un passato importante alle spalle. Amanda ha avuto due grandi amori: l’avvocato Antonio Greco e il produttore Ivo Micioni. Dalla prima relazione è nato Giorgio, che oggi a 16 anni, mentre dalla storia con Micioni, è arrivato Gaetano, 10 anni.

Garcia, invece, è stato fidanzato per molti anni con la ballerina e attrice Eleonora Puglia e per lei si è trasferito anche a vivere a Roma. Il rapporto si è interrotto ad un passo dal matrimonio.

Amanda Lecciso andava a scuola con Romina Carrisi, la figlia di Al Bano

Sempre a La volta buona, Amanda Lecciso ha svelato un curioso aneddoto sulla sua famiglia e quella di Al Bano. L’ex gieffina andava a scuola con Romina Carrisi, la quartogenita di Al Bano e Romina.

“Io ero in classe con sua figlia più piccola, Romina Jr. – che ho sentito anche ieri perché siamo rimaste amiche – e, quindi, è come se il legame tra la mia famiglia e la sua fosse scritta nel destino. Lui e Loredana si sono conosciuti fuori dalla scuola elementare di Lecce perché lui era lì per Romina e Loredana per me. Al Bano è una persona che io ho sempre ammirato molto e la mia stima per lui continua a crescere sempre di più”, ha raccontato.

Amanda ha poi confidato di avere una nipote preferita, che è Jasmine Carrisi, la primogenita di Al Bano e Loredana Lecciso: “Lei è stata il mio primo grande amore, perché è nata prima dei miei figli e io mi sono innamorata subito di lei. Jasmine ha un posto speciale nel mio cuore”, ha ammesso.