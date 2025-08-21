Grande Fratello, Amanda Lecciso conferma la rottura con Iago Garcia: “È finita”

È già giunta al termine la liaison tra la cognata di Al Bano e l'attore spagnolo: la sorella di Loredana Lecciso ha dato l'annuncio alla stampa

IPA Amanda Lecciso e Iago Garcia

I fan del Grande Fratello ci avevano visto lungo: Amanda Lecciso e Iago Garcia si sono lasciati. A far insospettire i follower alcune strane mosse sui social ma solo ora è arrivata la conferma della rottura. A dare l’annuncio è stata la cognata di Al Bano Carrisi: la liaison sbocciata all’ultima edizione dello storico reality show Mediaset non ha retto alla prova della distanza.

Amanda Lecciso e Iago Garcia non stanno più insieme

“Ci siamo lasciati. Purtroppo la nostra relazione non ha retto alla distanza. Io ho mille impegni qui in Puglia, lui vive in Spagna”, ha spiegato Amanda Lecciso sulle pagine del settimanale Di Più Tv.

I troppi chilometri hanno inciso negativamente sul rapporto tra la sorella di Loredana Lecciso e l’ex protagonista de Il Segreto. “Ma non c’è rancore. Tra me e Iago è rimasta l’amicizia“, ha precisato Amanda.

E non a caso, solo qualche settimana fa i due avevano posato insieme su Instagram, chiarendo l’attuale stato del loro rapporto. “Più amici che mai”, aveva scritto la Lecciso.

Tra i due ex gieffini è rimasto solo un rapporto di amicizia e nulla di più profondo e romantico. E le recenti parole di Amanda hanno spazzato via anche gli ultimi dubbi dei più romantici.

“All’inizio è venuto soprattutto lui da me. I miei figli lo hanno conosciuto. Ma era come se lo conoscessero già, hanno seguito molto il reality”, ha ricordato Amanda Lecciso alla rivista. Poi lei ha trascorso qualche giorno in Spagna. Ma non è bastato visto che di comune accordo hanno deciso di non costruire nulla di serio.

La storia tra Iago Garcia e Amanda Lecciso

Iago Garcia e Amanda Lecciso si sono conosciuti all’ultima edizione del Grande Fratello. Nel reality show di Canale 5 è nata una certa simpatia tra i due ma i diretti interessati non sono mai andati oltre davanti alle telecamere.

Sia l’attore che l’ex gieffina hanno preferito vivere una frequentazione lontano dai riflettori invadenti del loft più spiato d’Italia, e hanno aspettato che si concludesse la loro avventura prima di rendere ufficiale la relazione. Entrambi hanno delle delusioni importanti alle spalle e hanno preferito andarci cautamente.

Amanda ha avuto due grandi amori: l’avvocato Antonio Greco e il produttore Ivo Micioni. Dalla prima relazione è nato Giorgio, che oggi a 16 anni, mentre dalla storia con Micioni, è arrivato Gaetano, 10 anni.

Al contrario della sorella maggiore Loredana Lecciso (e della sua gemella Raffaella), Amanda si è sempre tenuta alla larga dal mondo dello spettacolo. Il Grande Fratello è stata la sua prima esperienza importante in televisione.

Amanda Lecciso è un’imprenditrice, principalmente attiva nella gestione di strutture ricettive. Anche dopo l’esperienza televisiva non ha alcuna intenzione di lavorare nello showbiz: attualmente gestisce delle case vacanze a Lecce.

Garcia, invece, è stato fidanzato per molti anni con la ballerina e attrice Eleonora Puglia e per lei si era trasferito anche a vivere a Roma. Il rapporto si è interrotto ad un passo dal matrimonio. Oggi si divide tra l’Italia e la Spagna, sempre alla ricerca di nuove e stimolanti avventure professionali.