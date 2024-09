Fonte: IPA Sorelle Lecciso, Loredana, Raffaella e Amanda

Citare il cognome Lecciso in Italia vuol dire fare riferimento, nella maggior parte dei casi, a Loredana Lecciso. Di lei si è parlato tantissimo nel corso degli anni, fino alla decisione di fare un passo indietro rispetto al mondo dello spettacolo.

Considerando il grande interesse per lei e la sua famiglia, in seguito anche sua sorella Raffaella Lecciso ha ottenuto una fetta di popolarità. È invece rimasta sempre un po’ nell’ombra la più piccola delle tre, Amanda Lecciso, per propria scelta.

Il fatto che ora entri nella casa del Grande Fratello, dunque, giunge come una sorpresa. Una mossa inaspettata, quella di Alfonso Signorini, che con lei va a sostituire la figura problematica di Lino Giuliano. L’ex di Temptation Island, dopo aver fatto discutere per i suoi atteggiamenti nel programma di Filippo Bisciglia, è stato infatti in grado di guadagnarsi una squalifica pre ingresso.

Chi è Amanda Lecciso

Amanda Lecciso è la più giovane delle sorelle Lecciso. Una netta differenza d’età rispetto alle gemelle Loredana e Raffaella, venute al mondo il 26 agosto 1972. La nuova concorrente del Grande Fratello, invece, è una millennial, nata nel 1988.

Nel corso degli anni ha sempre preferito mantenere un basso profilo. Qualche shooting fotografico in compagnia delle sorelle maggiori e poco altro. Sappiamo che ha fatto il suo esordio come attrice, ma più per divertimento che per reali ambizioni artistiche. La pellicola in questione è stata rilasciata nel 2006, dal titolo Parentesi tonde. Sul set è stata al fianco della sorella Raffaella, così come Patrizia De Blank, Eva Henger e Flavia Vento.

Sappiamo di lei che ha frequentato il liceo classico e ha studiato danza classica. La cognata del celebre cantante Al Bano, però, non ha mai tentato di sfruttare le proprie doti per ottenere una qualche riconoscibilità. Lo dimostra il fatto che su Instagram vanti appena poco più di 1.500 follower. Di certo non i numeri di un’influencer o di un personaggio pubblico. Cifre che però potrebbero mutare nel corso delle prossime settimane, in base al suo percorso all’interno della casa più spiata d’Italia.

Amanda Lecciso, vita privata

Considerando la scarsissima visibilità nel corso degli anni, va da sé che anche della vita privata di Amanda Lecciso si sa ben poco. La notizia più rilevante riguarda la maternità. È infatti madre di un bambino di 10 anni, avuto con l’attore Ivo Micioni.

Non pubblica molto spesso sui social e quando lo fa si mostra principalmente in una dimensione amicale e familiare. Come detto, infatti, nessuna ambizione da diva da parte sua. Considerando il cognome che porta e il passato televisivo delle sorelle, il suo atteggiamento “normale” sarà una boccata d’aria fresca all’interno della casa del Grande Fratello. Forse anche per questo Alfonso Signorini l’ha voluta, dal momento che riesce a incarnare una sorta di sintesi tra due tipologie di concorrenti: Vip e Nip.