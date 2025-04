Fonte: IPA Amanda Lecciso

Si è da poco conclusa l’edizione 2024/2025 del Grande Fratello, che è stata vinta da Jessica Morlacchi, gieffina che ha avuto un percorso altalenante nella Casa più spiata d’Italia, fatto anche di grandi amicizie e scontri. Tra le donne che fin da subito hanno legato maggiormente con la cantante, salvo poi litigare con lei in seguito, certamente c’è Amanda Lecciso, una delle concorrenti più amate dal pubblico.

La sorella di Loredana Lecciso è stata protagonista di un percorso brillante all’interno del reality, senza riuscire a lasciarsi andare all’amore. A quanto pare, però, appena varcata la Porta Rossa l’imprenditrice avrebbe trovato un feeling speciale proprio con un suo ex coinquilino.

Amanda Lecciso e Iago Garcia, è amore?

Il Grande Fratello è terminato soltanto da pochi giorni e tanta è ancora la curiosità dei telespettatori sulla vita privata e professionale di coloro che ne hanno preso parte. Al centro del chiacchiericcio social c’è la coppia degli Shailenzo, visto che Shaila Gatta ha deciso di lasciare il “fidanzato” Lorenzo Spolverato proprio durante la puntata finale del reality show, ricevendo diverse critiche.

Ma a sorpresa anche Amanda Lecciso è tornata al centro dei rumors, che svelano un suo presunto flirt con un ex coinquilino. Secondo le indiscrezioni, infatti, l’imprenditrice avrebbe cominciato una relazione amorosa con Iago Garcia, anche lui apprezzato concorrente del Grande Fratello.

I due sarebbero stati avvistati a Roma di recente in teneri atteggiamenti, come riportato da Deianira Marzano: “Lui le teneva la mano e si davano bacetti, erano molto teneri”. Ma i rumors sulla coppia sarebbero stati confermati anche da una loro amica in comune, Stefania Orlando. La conduttrice televisiva, infatti, ha condiviso di recente una storia su Instagram con i due ex gieffini e, rispondendo ai commenti di un utente, avrebbe implicitamente confermato la loro relazione.

A chi le riportava che Amanda Lecciso avesse dichiarato che le piaceva Iago Garcia, la presentatrice avrebbe risposto: “Lo so e sono molto felice per loro“. Quando lo stesso utente avrebbe continuato a incalzare Stefania Orlando su una sua possibile gelosia per nei confronti dell’attore, lei avrebbe replicato: “Tranquilla signora, Iago e io ci stimiamo molto ma non abbiamo mai pensato di andare oltre”.

Amanda Lecciso, la recente intervista

Secondo le ultime indiscrezioni, dunque, Amanda Lecciso avrebbe intrapreso una relazione amorosa con Iago Garcia, che tra l’altro l’aveva già “corteggiata” all’interno della Casa più spiata d’Italia. Dopo la fine della sua avventura nel reality show, l’imprenditrice aveva citato proprio il compagno d’avventura e la sua voglia d’innamorarsi in un’intervista rilasciata a Chi.

“Quando si crea quel tipo di intimità fra le persone, quasi di fratellanza, non c’è spazio per altro. Oltre tutto lì c’è un alto grado di confidenza. E questo toglie un po’ quell’idea di mistero che ci vorrebbe. Comunque, quando sono uscita ho iniziato a vedere tutti questi video carini con Iago, che quando l’ho incontrato gli ho detto ‘Ma quasi ci credo che io e te’… È intelligente, è tenero ed è sensibile. Poi è educatissimo, un vero signore“, le sue parole.