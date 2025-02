Fonte: IPA Alfonso Signorini

Il Grande Fratello è entrato nella sua fase più calda. Il reality di Canale5 si avvicina sempre di più verso la finale, che potrebbe andare in onda tra la fine di marzo e l’inizio di aprile. La data non è ancora stata definita ma i concorrenti sono ancora alle prese con le dinamiche interne alla Casa che sono più vive che mai. Gli inquilini in nomination sono cinque: Chiara Cainelli, Iago Garcia, Luca Giglioli, Mattia Fumagalli e Shaila Gatta. E, come sappiamo, il televoto di questa sera è eliminatorio. Ma cosa dicono i sondaggi? I telespettatori hanno già espresso la loro preferenza.

Grande Fratello, i nominati del 24 febbraio

Come vi abbiamo anticipato, i nominati che rischiano l’eliminazione in questa puntata sono cinque. Chiara Cainelli, Iago Garcia, Luca Giglioli, Mattia Fumagalli e Shaila Gatta rischiano di perdere il loro posto all’interno del gioco e a poche settimane dalla finale condotta da Alfonso Signorini. Il ripescaggio di massa è servito di certo per rendere il televoto più avvincente, che è eliminatorio molto più spesso di quanto non fosse in passato. Alcuni di questi concorrenti sono inoltre dei veri e propri habituée della nomination. Basti pensare a Iago Garcia, che è finito al televoto non appena è rientrato nella Casa. La disaffezione dei suoi compagni non gli ha comunque impedito di intraprendere una strada tutta sua in cui pare ci sia spazio anche per Stefania Orlando.

Diverso è invece il discorso di Luca Giglioli, detto anche Giglio, che nel corso di quest’edizione del programma si è innamorato di Yulia, ma che ultimamente sta facendo preoccupare i compagni per i gesti di autolesionismo che non sono passati inosservati. Per questa tornata, è stato nominato da Stefania e da Helena Prestes, che sta continuando con la sua storia d’amore al fianco di Javier Martinez. Ma chi uscirà stasera? I dati raccolti dalle prime proiezioni indicano un concorrente ben preciso, mentre quelli che si trovano in testa alla classifica possono già essere praticamente certi di salvarsi.

Cosa dicono i sondaggi

Il televoto ancora aperto in vista della prima serata del 24 febbraio è eliminatorio, quindi uno dei cinque concorrenti in nomination è destinato a lasciare per sempre la Casa. Il pubblico si è già in parte espressa attraverso i sondaggi, che su ForumFree chiedono chi si voglia salvare dall’addio definitivo. Le preferenze sono in gran parte per Iago Garcia, che si piazza in prima posizione con oltre il 40% dei voti, mentre Mattia Fumagalli si ferma al 28,84 e quindi può ragionevolmente pensare di potersi fermare ancora come concorrente all’interno del programma.

Terzo posto per Shaila Gatta che si prende il 14,29% dei voti e si piazza in zona salvezza, mentre a chiudere la classifica sono Chiara Cainelli, quasi al 9% e Luca Giglio che invece non arriva all’8%. L’eliminato di questa sera potrebbe essere lui, ma come sappiamo questi numeri sono solo un’indicazione che non determina l’eliminazione effettiva. Per sapere chi dovrà abbandonare per sempre il gioco, è necessario seguire la diretta con Alfonso Signorini, Beatrice Luzzi, Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli in onda il 24 febbraio su Canale5.