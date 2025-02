Sondaggi Grande Fratello del 13 febbraio: chi rischia stasera

Fonte: IPA Alfonso Signorini

Puntata numero trentuno per il Grande Fratello, che si avvicina sempre di più alla finale. Mancano infatti poche settimane alla conclusione di questa edizione del reality show, la meno seguita di sempre, che nonostante tutto però è riuscita a rimanere in piedi, confermandosi uno dei programmi di punta della rete.

Nell’appuntamento del 13 febbraio non è prevista alcuna eliminazione: dopo l’uscita volontaria di Pamela Petrarolo, che ha messo fine al gruppetto delle Non è la Rai, Lorenzo Spolverato è diventato uno dei finalisti di questa edizione. Adesso bisognerà capire chi è il preferito del pubblico, colui che tra gli inquilini riuscirà a conquistare l’immunità.

Grande Fratello, i nominati del 13 febbraio

Condotta, come sempre, da Alfonso Signorini – affiancato dalle opinioniste Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici e l’inviata social Rebecca Staffelli – stando alle anticipazioni la diretta del 13 febbraio del Grande Fratello prevede un nuovo televoto, che in questa occasione non sarà eliminatorio.

Il pubblico ancora una volta è chiamato a votare il proprio gieffino preferito: il più votato otterrà l’immunità fino alla prossima eliminazione. Sono 7 i concorrenti in nomination questa settimana: si tratta di Amanda Lecciso, Chiara Cainelli, Iago García, Jessica Morlacchi, Maria Teresa Ruta, Maxime Mbanda e Stefania Orlando.

Amanda è stata nominata da Tommaso, Giglio e (segretamente) da Mattia, per poi mandare in nomination l’ex amica Jessica. Chiara, invece, è stata nominata dalla coppia Javier-Helena e Stefania, mentre la showgirl è stata nominata da Alfonso, Zeudi e la stessa Chiara. Maria Teresa e Maxime, infine, si sono nominati a vicenda.

Cosa dicono i sondaggi

È chiaro che quella del 13 febbraio non può essere considerata una puntata cruciale, ma di certo rimescolerà le carte all’interno della Casa più spiata d’Italia. A lasciarci intendere quale potrebbe essere il risultato del televoto del pubblico sono, come di consueto, i sondaggi condotti su ForumFree. Si tratta sempre di proiezioni, ma ancora una volta i numeri possono aiutarci a capire quali saranno le preferenze espresse dagli spettatori, che questa volta dovranno eleggere il loro gieffino preferito.

La concorrente più votata tra i nominati risulta essere Stefania Orlando, che potrebbe conquistare l’immunità con il 25,13% delle preferenze. A seguire, con pochi punti di scarto, c’è Amanda Lecciso, con il 21,21% di voti, sempre tra le preferite degli spettatori. Cambiamenti in vista per Iago Garcia che, se nelle scorse settimane era sempre ai primi posti, adesso si assesta al 18,81% delle preferenze.

Secondo il sondaggio di ForumFree Chiara Cainelli viene superata dal coinquilino, con il 16,86% dei voti. Più a rischio invece Jessica Morlacchi, con il 13,45%. A chiudere la classifica troviamo due nomi che stanno finendo sempre più spesso in coda alla classifica: si tratta di Maria Teresa Ruta, con il 3,27% dei voti e Maxime Mbanda con lo 0,82% di preferenze.

I numeri parlano chiaro: sebbene non si parli di un’eliminazione diretta, si può facilmente supporre che Maxime sia a pochi passi dal varcare per sempre la porta rossa. Del resto il giocatore di rugby non è riuscito a imporsi nelle dinamiche del gioco, così come Maria Teresa Ruta, entrata per dare una ventata di novità all’interno della Casa e di fatto non troppo apprezzata dal pubblico. Sarà Stefania Orlando ad aggiudicarsi il prossimo posto da finalista?