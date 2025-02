Anticipazioni Grande Fratello del 13 febbraio: Lorenzo sotto accusa

Fonte: IPA Alfonso Signorini

Nessuna pausa per il Grande Fratello che andrà in onda regolarmente giovedì 13 febbraio, in concomitanza con la terza serata del Festival di Sanremo. Nessuna operazione kamikaze da parte di Alfonso Signorini, ma la volontà di rispettare le decisioni dell’azienda, che vuole offrire un’alternativa alla kermesse musicale.

Il conduttore farà entrare il pubblico ancora una volta nella Casa più spiata d’Italia, dove la tensione è sempre più palpabile: a molti degli inquilini non è andata giù l’ammissione di Lorenzo Spolverato alla finalissima, mentre un altro concorrente questa sera potrà conquistarsi l’immunità. Cosa accadrà nella serata del 13 febbraio? Scopriamolo insieme.

Grande Fratello, le anticipazioni del 13 febbraio

Il Grande Fratello non va in vacanza: Alfonso Signorini è stato chiaro fin dall’inizio, garantendo la messa in onda del reality show anche durante la settimana sanremese. Il conduttore non ha parlato di una sfida perché sarebbe da “folli”, come “Davide contro Golia”, ma ha voluto rispettare il desiderio dell’azienda di continuare con la programmazione abituale per rispettare i fedelissimi dello show.

Durante la scorsa puntata Lorenzo Spolverato si è guadagnato un po’ a sorpresa (dopo il ritiro di Pamela Petrarolo, ultima rimasta delle ‘Non è la Rai’) l’accesso alla finalissima al termine dell’ultimo televoto flash. La cosa non è per niente piaciuta agli altri inquilini, tanto che Helena Prestes ha commentato: “Lorenzo ha detto un sacco di cose brutte, è stato pesante, ha mentito, senza microfono ha chiesto a Shaila di avere una storia con Lele… La finale? O gliel’hanno regalata gli autori o al pubblico piace una persona così.“.

Lorenzo, insieme alla sua fidanzata Shaila, è finito nel mirino delle critiche anche per essersi avvicinato a Zeudi Di Palma, secondo alcuni solo per fare “terra bruciata” proprio intorno a Helena, forse ritenuta un’avversaria troppo pericolosa. Ancora una volta non mancheranno le scintille all’interno della Casa. Stando alle anticipazioni potrebbe esserci un confronto proprio tra la modella e Lorenzo: come andrà a finire tra i due?

Nessun eliminato: il televoto eleggerà il preferito

La puntata del 13 febbraio prevede un televoto, ma che a differenza delle puntate precedenti, non non sarà eliminatorio. Il pubblico è chiamato a votare il proprio gieffino preferito: il più votato otterrà l’immunità fino alla prossima eliminazione.

In nomination ci sono ben 7 concorrenti: Amanda Lecciso, Chiara Cainelli, Iago García, Jessica Morlacchi, Maria Teresa Ruta, Maxime Mbanda e Stefania Orlando. Chi sarà il prossimo finalista secondo i sondaggi?

Quando e dove vedere il Grande Fratello

La puntata del Grande Fratello va in onda come di consueto su Canale5, il 13 febbraio alle 21,35 circa, subito dopo l’appuntamento con Striscia la notizia, con la conduzione di Alfonso Signorini. Il programma è trasmesso in contemporanea anche sulla piattaforma di streaming Mediaset Infinity dove rimane fruibile anche nei giorni successivi alla messa in onda.

In studio ritroveremo come sempre le opinioniste Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici mentre Rebecca Staffelli sarà la voce dei social. Lo show vive anche attraverso l’hashstag ufficiale che ogni settimana raccoglie centinaia e centinaia di commenti.