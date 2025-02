Sondaggi Grande Fratello del 27 febbraio: chi esce stasera

Fonte: IPA Alfonso Signorini

Il Grande Fratello torna questa sera, giovedì 27 febbraio, con un nuovo appuntamento. Il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini è sempre più vicino alla finale. Le puntate che ci separano dall’ultima puntata sono sempre meno, e sono già stati eletti i primi due finalisti di questa edizione, Lorenzo Spolverato e Jessica Morlacchi. In questa puntata non mancheranno ovviamente i colpi di scena: chi uscirà questa sera tra le cinque gieffine in nomination?

Grande Fratello, i nominati del 27 febbraio

Nuova eliminazione al Grande Fratello: nella puntata in onda giovedì 27 febbraio, la 35esima diretta della stagione, andrà in scena altro un televoto eliminatorio decisivo per il futuro del reality show condotto da Alfonso Signorini e che cambierà ancora i delicati equilibri all’interno del loft più spiato d’Italia. In nomination, infatti, ci sono cinque concorrenti, alcune delle protagoniste assolute di questa edizione del programma.

Chissà che anche questa votazione non ribalti i risultati come la scorsa settimana, dopo l’eliminazione (la seconda, dopo il ripescaggio) di Iago e l’elezione di Jessica Morlacchi come seconda finalista. Garcia infatti è stato eliminato da super favorito, mentre Helena, che tutti davano come preferita del pubblico, è stata scalzata a sorpresa da Jessica al televoto flash.

Stando alle anticipazioni, in nomination ci sono cinque delle protagoniste di questa edizione del Grande Fratello, ovvero Amanda Lecciso, Maria Teresa Ruta, Chiara Cainelli, Shaila Gatta e Zeudi Di Palma. Amanda è stata nominata da Mariavittoria e segretamente da Shaila e Jessica, mentre Chiara è stata nominata da Federico e Mattia. Helena è stata mandata in nomination da Giglio e da Lorenzo; Maria Teresa ha invece nominato Zeudi, che ha ricambiato il favore.

Cosa dicono i sondaggi

Il televoto della puntata di giovedì 27 febbraio sarà eliminatorio: il pubblico sarà chiamato a votare il proprio gieffino preferito e il concorrente meno votato sarà eliminato e dovrà lasciare la Casa. Gli spettatori si sono già in parte espressi attraverso i sondaggi, che su ForumFree danno un verdetto molto chiaro: è ancora Helena la favorita del pubblico, con il 50,74% delle preferenze.

Un numero importante che lascia il resto delle concorrenti in nomination in una posizione di forte svantaggio e soprattutto di grande incertezza. Molto distante dalla modella brasiliana c’è infatti Amanda Lecciso, con il 13,85% dei voti, seguita da Chiara Cainelli con una percentuale che poco si discosta dalla sua, il 13.4o%.

Numeri ancora più bassi per Zeudi Di Palma, che non riesce neanche a raggiungere il 13%, con il 12,18% delle preferenze. Più a rischio, invece, sembrerebbe essere Maria Teresa Ruta, ferma al momento al 9.47%. La sua uscita, a questo punto, non stupirebbe gli spettatori, visto che si ritrova – nonostante si parli sempre di proiezioni – per l’ennesima volta in coda alla classifica.

Il suo ingresso nella Casa, che doveva portare una ventata di freschezza nelle dinamiche del gioco, non ha sortito gli effetti sperati, lasciando la conduttrice in una posizione sempre più marginale. Sarà lei a dover lasciare per sempre la casa del Grande Fratello?