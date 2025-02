Anticipazioni Grande Fratello del 27 febbraio: lo sconforto di Helena

Fonte: IPA Helena Prestes

Un nuovo appuntamento con il giovedì sera del Grande Fratello: va in onda il 27 febbraio la 35esima diretta del reality show condotto da Alfonso Signorini. Dopo l’elezione di Jessica come seconda finalista del reality, ci sarà un televoto tutto “al femminile”: chi abbandonerà il gioco? Ecco cosa accadrà nella Casa più spiata d’Italia, tra crisi personali, colpi di scena, confronti e sorprese.

Grande Fratello, le anticipazioni del 27 febbraio

Il Grande Fratello si avvicina verso la fine e i concorrenti stanno cercando di fare di tutto per aggiudicarsi un posto nella puntata finale. Al momento possono tirare un sospiro di sollievo solo Lorenzo Spolverato e Jessica Morlacchi, che sono stati premiati dal pubblico ed eletti come primi finalisti di questa edizione.

Ma il gioco è ancora lungo e tutto può succedere nelle puntate che ci separano dalla finale. Questa sera avremo l’importante verdetto del televoto tra cinque delle protagoniste di questa edizione. Dopo l’eliminazione definitiva di Iago García – che era rientrato nella casa più spiata d’Italia tramite ripescaggio – chi dovrà abbandonare il gioco tra Amanda, Chiara, Helena, Maria Teresa e Zeudi secondo i sondaggi?

Protagonisti della puntata saranno, ancora una volta, Shaila e Lorenzo. L’ex velina di Striscia la Notizia e il primo finalista del reality show si sono conosciuti nella casa, si sono innamorati e si sono lasciati andare alla passione. Ma gli alti e bassi nella loro relazione non accennano a fermarsi, e turbolenze e inquietudini agitano gli animi dei due ragazzi. Shaila Gatta ha minacciato di abbandonare il reality dopo l’ennesima sfuriata del fidanzato: come andrà a finire?

Alfonso Signorini però darà spazio anche alle emozioni: Javier oggi compie 30 anni e il fratello Juan Manuel varcherà la porta rossa per riabbracciarlo e festeggiare con lui.

Il momento di crisi di Helena Prestes e il rientro di Stefania Orlando

Helena non è riuscita a vincere il televoto per diventare finalista e continua a domandarsi cosa abbia sbagliato. Ma il suo sconforto non si limita a questo: durante la settimana ha vissuto un momento di sconforto pensando al rapporto con Zeudi, ormai al capolinea. La modella brasiliana crede di essersi impegnata e di aver fatto un percorso coerente e sincero con tutti: “Sono stanca, triste”, ha ammesso.

Sarà l’occasione per Alfonso Signorini anche di parlare dell’abbandono momentaneo di Stefania Orlando, che potrebbe tornare nella Casa più spiata d’Italia questa sera stessa.

Quando e dove vedere il Grande Fratello

La puntata del Grande Fratello va in onda come di consueto su Canale5, il 27 febbraio alle 21,35 circa, subito dopo l’appuntamento con Striscia la notizia, con la conduzione di Alfonso Signorini. Il programma è trasmesso in contemporanea anche sulla piattaforma di streaming Mediaset Infinity dove rimane fruibile anche nei giorni successivi alla messa in onda.

In studio ritroveremo come sempre le opinioniste Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici mentre Rebecca Staffelli sarà la voce dei social. Lo show vive anche attraverso l’hashstag ufficiale che ogni settimana raccoglie centinaia e centinaia di commenti.