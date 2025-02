Fonte: IPA Stefania Orlando

Neanche il tempo di comunicare che sarebbe uscita dalla Casa del Grande Fratello che Stefania Orlando vi ha già fatto rientro. La concorrente del reality ha infatti dovuto lasciare il gioco per qualche ora per motivi che non sono stati dichiarati. Nel comunicato ufficiale, il programma si è infatti limitato a specificare che si trattava di problemi personali, senza entrare nel merito di quello che era successo davvero. Ma per quale ragione ha dovuto lasciare il loft degli Studi Lumina?

Grande Fratello, la verità sull’uscita di Stefania Orlando

Di certo, è stato un addio lampo. Nella comunicazione del Grande Fratello si specificava che Stefania Orlando avrebbe lasciato la competizione in via temporanea, senza però spiegare il perché. La concorrente è però rientrata subito, lasciando così il pubblico con una serie di interrogativi. Pare però che i telespettatori del reality non abbiano gradito questa scelta, evidenziando come stiano diventando troppe le uscite degli inquilini da quella che un tempo era definita quasi come una Casa blindata.

Stando però alle dichiarazioni della diretta interessata, sembra che il suo stop temporaneo sia stato dovuto a un controllo medico programmato di cui aveva parlato anche con la sua amica Amanda Lecciso. “Tutto sotto controllo, nessun problema, nulla di preoccupante. Grazie per i vostri messaggi di affetto e di interesse: il gioco continua!”, ha fatto sapere il suo staff al rientro, confermando così l’intenzione di proseguire con la sua avventura presso il reality di Canale5.

La storia d’amore mancata con Iago Garcia

Come sappiamo, l’attore spagnolo è uscito dalla Casa nella puntata di lunedì 24 febbraio. Ma l’intesa con Stefania Orlando era appena sbocciata. I due si erano infatti ritrovati insieme nel tugurio, dove peraltro era scattato anche un bacio. A frenare gli entusiasmi però è stata lei, che ha parlato ancora del sentimento che la lega al suo ex marito Simone Gianlorenzi: “Simone è stato l’uomo più importante della mia vita e continua a essere l’uomo più importante. Per me ha rappresentato un marito, un amante, un padre, un figlio. Ci siamo ritrovati qualche mese fa, come amici. Anche se fa strano dirlo”.

“Uscita dalla Casa, sono stata per molti mesi intrattabile, ho dato Simone per scontato. Non riuscivo a ritrovare un equilibrio dopo il GF, quando poi sono tornata a essere quella di sempre era lui a essersi allontanato. Lui aveva bisogno di continuare la sua vita da solo, ovviamente perché alla base anche io avevo fatto degli errori. Come Simone non credo ne fabbrichino ancora”, ha concluso emozionata.

La concorrente si riferisce qui alla sua esperienza precedente con il Grande Fratello, dov’era arrivata in finale e aveva instaurato un rapporto di strettissima amicizia con alcuni degli altri ragazzi, tra cui il vincitore Tommaso Zorzi. Oggi la sua prospettiva è completamente cambiata e ha fatto ritorno nel gioco da single, ma evidentemente non ancora pronta per dare una nuova possibilità all’amore. Con l’uscita di Iago si chiude anche l’ultima porta che poteva farle voltare pagina, ma lei ne era ben consapevole: il suo percorso prosegue in solitaria.