Litigi in una delle ultime puntate del Grande Fratelo? Certo, quelli sono immancabili, ma anche qualche potenziale intrigo amoroso e poi sua maestà il televoto. Ora più che mai si fa interessante, essendo giunto il momento di decretare chi andrà in finale. Alfonso Signorini lo ha annunciato subito: avremo la prima donna promossa all’ultima tappa del reality.

Il dissing di Shaila. Voto: 6

Chi si aspettava un ritorno delle precedenti dinamiche tra Jessica Morlacchi ed Helena Prestes si sbagliava. Ciò non vuol dire, però, che la brasiliana non abbia trovato altre nemiche in casa. C’è il caso Zeudi che tiene banco ma anche con Shaila Gatta i rapporti cono tesi. L’ex velina ha anche scritto un dissing per lei. Un “componimento” mostrato in una clip, che vede lei e Zeudi in confessionale.

C’è anche il momento smorfia, con Alfonso Signorini che chiede il motivo per il quale Helena venga spesso citata come “seven eight”. Per Shaila il riferimento è ai passi di danza, mentre il conduttore sospetta ci sia dietro la smorfia napoletana. L’esperto Enzo Paolo Turchi precisa: “78 vuol dire cattiva ragazza”. D’Apice la difende, spiegando come non conoscesse la smorfia, mentre Signorini stempera, ribadendo come anche Helena abbia dato della “seven eight” a Jessica in altri tempi. Ed ecco la schiacciata della Morlacchi con ottimi tempi comici: “L’ha detto non una ma seven eight volte”.

Stefania Orlando e Iago. Voto: 6

C’è qualcosa tra Stefania Orlando e Iago Gacia? Il tugurio li ha di certo avvicinati. Una cena romantica, un letto condiviso e qualche bacio complice sulla guancia, fino a quello sulle labbra durante un gioco.

Nessuna scintilla, però, con la conduttrice che ha ancora cuore e mente impegnati. L’ex marito Simone resta l’uomo della sua vita e Signorini approfitta del momento per parlarne. Dopo il suo precedente GF le cose sono cambiate. Lei era diversa e per mesi lo ha escluso. Quando è tornata in sé, però, ha scoperto che dall’altra parte era stata vissuta una crisi, che ha poi portato al loro divorzio.

Il caso Zeudi. Voto: 4

Sembra di vivere in un loop temporale, dal quale soltanto la fine del Grande Fratello potrà salvarci. Ancora una volta si parla del fatto che tra Zeudi ed Helena si sia passati da quella che tutti definiscono un’amicizia speciale (ammicco ammicco, citando il buon Winchester dei Simpson) all’odio profondo.

Di Palma l’ha accusata d’essersi avvicinata a lei come fatto in passato da Dayane Mello con Rosalinda Cannavò. Per Prestes, invece, Zeudi “aveva una storia già scritta nella sua testa”. Per lei la giovane ha “mangiato pane e Grande Fratello prima di entrare”.

Tutta una strategia? Nel dubbio torniamo a parlare del mezzo flirt tra Zeudi e Javier, prima dell’approccio di quest’ultimo con Helena. Sembra il mondo di Boris, in cui occorrono costanti spiegoni.

Alla fine si giunge agli attacchi più diretti, perché la classe non è di casa in questa casa. Signorini chiede infatti a Zeudi come abbia preso le parole di Helena, che sostiene come “non le piacciano davvero le donne”. La ragazza trattiene a stento le lacrime, mentre Eva Grimaldi, voce dallo studio, la ritiene sincera ma “ha il cuore molto confuso”.

Signorini però non molla la presa e, portando avanti quest’inchiesta interessantissima, mostra a Zeudi un like a un post a tema Dayane Mello e Adua, con tanto di tag #Rosmello. Seguiva dunque il GF e potrebbe aver voluto replicare quella strategia. Lei nega: “Giuro su mia mamma e mia nonna”, ma nessuno le crede. Forse a nessuno, da casa, interessa.

La prima finalista. Voto: 7

Il primo verdetto del televoto vede salvo Mattia, affiancato poco dopo da Shaila Gatta. Due che, insomma, non si piacciono particolarmente ma saranno costretti a convivere ancora un po’. Scontro anche tra Iago e Jessica, che vedono il mondo in maniera decisamente diversa. In questo caso, però, non ci sarà da soffrire ulteriormente, perché lui è stato eliminato, per la seconda volta. Non ci sarà ripescaggio stavolta, ovviamente:

Chiara 23,03%;

Giglio 20,02%;

Mattia 19,82%;

Shaila 19,32%

Iago 17,63%.

Dispiaciuta Stefania, mentre Lorenzo addirittura festeggia. Si procede poi alla votazione per la prima finalista donna. Si fanno le nomination in casa per ottenere una candidata, che è Helena. Quest’ultima sceglie di portare con sé Amanda, che fa poi il nome di Stefania, che poi opta per Jessica.

Si apre un televoto flash che si conclude con la sfida tra Helena e Jessica, neanche a dirlo. La prima finalista del Grande Fratello è la Morlacchi, che precisa: “Il pubblico mi ha voluto fare una carezza ma tutti sappiamo che la vincitrice è Helena”.