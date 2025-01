Memo Remigi torna sul caso Jessica Morlacchi: “Due anni senza lavorare”

Memo Remigi è tornato in tv per parlare (anche) dello scandalo avvenuto due anni fa durante il talk show pomeridiano condotto da Serena Bortone, Oggi è un altro giorno, quando il cantante fu accusato dalla collega Jessica Morlacchi di averla palpeggiata in diretta tv. Ospite di Verissimo, l’artista ha chiarito l’episodio, che ai tempi aveva liquidato come una “pacchettina portafortuna”.

Memo Remigi torna a parlare del caso Jessica Morlacchi: “Quel gesto non mi apparteneva”

A distanza di poco più di due anni da quel momento che ha segnato la sua carriera, Memo Remigi è tornato a parlare del caso Jessica Morlacchi, ovvero quando la cantante accusò l’artista, allora suo collega a Oggi è un altro giorno, di averla palpeggiata in diretta. Una volta scoppiato lo scandalo, Remigi fu cacciato immediatamente dalla Rai e sia Morlacchi che Serena Bortone, che conduceva il programma durante il quale avvenne la molestia, hanno troncato ogni rapporto con lui.

Da allora il cantante è sparito dal piccolo schermo, tralasciando qualche ospitata in seguito al fatto per chiarire la sua posizione, e solo da qualche tempo è tornato come ospite fisso nel programma BellaMa’. Silvia Toffanin ha invitato Remigi a Verissimo per parlare anche di quell’episodio, dopo aver ospitato in studio proprio Jessica Morlacchi.

La cantante ha rivelato che tra i due c’è stato un chiarimento e che a legarli c’era un’amicizia profonda. Di altro tenore invece le parole di Memo, che ha confessato come quella vicenda ha condizionato la sua carriera: “È stato un gesto mal interpretato. Una condanna sopra le righe,una fucilazione senza giustificazione. Mi ha fatto male, per due anni sono rimasto senza lavoro, è stata molto dura per me”, ha raccontato alla conduttrice.

“Cerco di dimenticarla questa storia, è stato un momento molto brutto della mia vita perché ci sono andati di mezzi anche i miei nipoti e una mia carriera costruita all’insegna dell’onestà e della signorilità, non sono mai stata una persona volgare. E a Jessica auguro ogni fortuna”.

Il grande amore (tormentato) per la moglie Lucia

L’intervista a Verissimo è stata anche l’occasione per ricordare la moglie Lucia Russo, scomparsa nel 2012 dopo una malattia. La loro è stata una grande storia d’amore, anche se caratterizzata da tanti alti e bassi.

Il cantante ha raccontato di non aver mai dimenticato la moglie, parlando del grande dolore della sua perdita e dei tanti sbagli commessi durante il loro matrimonio: “Di errori ne ho fatti parecchi nella mia vita, non sono stato sempre fedele a mia moglie ma mi ha sempre dato la possibilità di rimediare in qualche modo, lasciandomi la porta aperta”, ha confessato Remigi a Silvia Toffanin.

“Sono sempre stato cosciente delle mie deviazioni amorose, perché non ho mai creato famiglie e messo al mondo altri figli. I miei punti di riferimento erano sempre mia moglie e mio figlio”. E ha aggiunto: “A un certo punto però mia moglie non ha sopportato più nulla di tutto questo e ci siamo separati, ha preso tutte le mie cose e le ha buttate. Poi ci siamo riavvicinati, ci sentivamo comunque tutti i giorni, non mi sono mai fatto mancare come padre e anche, devo dire, come marito. Ho chiesto tante volte scusa, da quando non c’è più faccio i conti con la coscienza”.