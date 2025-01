Jessica Morlacchi ha deciso di abbandonare la casa del Grande Fratello, spalle al muro dopo il caso esploso. Dai litigi con Luca Calvani a quelli con Helena Prestes, fino all’accusa d’aver provocato e ideato un vero e proprio piano contro alcuni concorrenti. A Verissimo si è messa a nudo, parlando del GF e del proprio passato, costellato di difficoltà.

L’addio al Grande Fratello

Jessica Morlacchi rivendica d’essere sempre stata onesta all’interno della casa del Grande Fratello, soprattutto con se stessa. Per questo motivo ha deciso di uscire dalla porta rossa: “Non sopportavo l’idea d’essere messa sullo stesso piano di una persona che ha tirato un bollitore. Un gesto troppo violento, anche se so di non essere una santa e avere la lingua tagliente”.

La parte finale della sua avventura nel reality Mediaset l’ha spinta a vedere una versione di sé che non apprezza, anzi. Una donna che pensava d’aver allontanato e che invece ha fatto il suo ritorno in questa fase di crisi. Lei è molto critica, soprattutto con sé stessa e non si perdona l’essere caduta in una trappola, come detto anche ad Alfonso Signorini.

Guardando al futuro, non è da escludere un ulteriore chiarimento con Helena Prestes. Differente il discorso invece per Luca Calvani, che oggi vede semplicemente come un giocatore. Come chiarito durante il suo breve ritorno in casa, è stato lui il concorrente che l’ha ferita maggiormente.

Gli attacchi di panico

Tornando con la memoria a un passato decisamente più distante del Grande Fratello, Jessica Morlacchi ha parlato anche del periodo dei Gazosa. Era giovanissima e il successo l’aveva travolta. Tanti impegni, viaggi e un lavoro che, data l’età, iniziava a pesare tantissimo.

Di colpo arrivarono degli attacchi di panico, che ancora oggi di tanto in tanto fanno sentire il proprio peso. Ha trascorso anni nel tentativo di ritrovare un equilibrio e oggi può dire d’avercela fatta.

I momenti difficili però non mancano e di recente ha dovuto fare i conti con la morte del suo adorato cane. Un vero e proprio lutto, subito a novembre, mentre era al GF. Il suo nome era Camillo e, con le lacrime agli occhi, spiega di non aver ancora metabolizzato il tutto. Per fortuna è circondata da persone che le vogliono bene e la sostengono.

La verità su Memo Remigi

Silvia Toffanin ha ricordato il caso Memo Remigi, del quale si è parlato a lungo un po’ di tempo fa. Ospite di Verissimo, non è stato invitato in studio per un confronto. Il loro faccia a faccia, ha spiegato la cantante, c’è già stato in privato.

“Dopo qualche mese ci siamo chiariti tra noi. Abbiamo preferito non farlo sotto i riflettori. È successo quello che è successo ma, di base, c’era un bene profondo. Abbiamo condiviso tanti momenti lavorativi insieme”.

Sentitisi al telefono, hanno parlato di tante cose, trovando il modo di ripartire: “Io e Memo ci vogliamo assolutamente bene. Io perdono le brave persone”.