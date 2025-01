La puntata del Grande Fratello di lunedì 13 gennaio 2025 riparte esattamente da dove c’eravamo lasciati. Ilaria ed Helena in nomination con Luca, Tommaso e Shaila, come punizione per il loro atteggiamento. Assente Jessica, che ha deciso di autoeliminarsi. Quest’ultima però ha subito rimesso piede in casa, così da avere un nuovo e ultimo faccia a faccia con la Prestes.

Jessica torna al Grande Fratello

Il clima è molto particolare. Jessica Morlacchi ha ottenuto la chance di poter parlare nuovamente con Helena Prestes, senza condividere gli spazi con gli altri concorrenti. Per un bel po’ ci sono state soltanto loro due, in assenza di interventi dallo studio.

È evidente come a entrare sia (quasi) un’altra persona. L’ex gieffina ha avuto modo di rasserenarsi, ritrovare i propri affetti e rivedersi. La valutazione nei confronti di se stessa è stata molto dura ma le prime parole pronunciate nel suo discorso non sono delle scuse.

Si parte con una stretta di mano all’avversaria che, spoiler, si è tramutata in un abbraccio con bacio a fine confronto. Jessica è così cordiale da chiedere anche ad Alfonso Signorini il permesso di potersi sedere. Tutt’altra condizione rispetto a una settimana fa, quando furente aveva preteso di uscire, in aperta polemica con la politica del reality.

Il confronto con Helena

Jessica ha parlato di esperienze passate molto dolorose. Qualcosa che ha impiegato molto a superare. Non è scesa nei dettagli ma ha spiegato d’aver rivisto la se stessa di un tempo in quelle clip mostrate.

Le ha viste ancora e ancora e le ha fatto molto male: “Questa non è la Jessica che è entrata a settembre”. Si è detta dispiaciuta ma in realtà è un discorso che ha fatto a sé. È caduta in una trappola, ha detto, quella ordita da Helena. La trappola delle sue provocazioni, alle quali avrebbe dovuto rispondere con il silenzio.

“Nella mia vita mi sono capitati tanti di questi momenti. Ci ho lavorato molto e non è stato facile. Rivedendo certe scene, ringrazio di aver avuto la forza di non reagire. Un’altra Jessica sarebbe scesa ancora più in basso”.

Nello specifico sembra fare riferimento al lancio del bollitore. Anni fa, lascia intendere, la risposta a quel gesto sarebbe stata ben altra. Le ha poi rinfacciato anche l’averle negato il pane, conservando un tono pacato. In questa circostanza non ci sono state urla ed Helena coglie l’occasione per scusarsi. Alla fine ci si accorda su un generale “abbiamo sbagliato entrambe”, per quanto alla Morlacchi non stia esattamente bene questa visione delle cose.

Un ultimo abbraccio

Tornando all’autoanalisi, Jessica Morlacchi ha ammesso d’avere la lingua lunga e tagliente. Si conosce molto bene e comprende d’aver ferito. Al tempo stesso, però, non accetta d’essere stata posta sullo stesso piano di chi ha attuato violenza fisica: “Le mani in tasca, sempre”.

Alla fine, però, tra le due si intravede un barlume di serenità. Distanziate, dopo una settimana si sono ritrovate pronte a guardarsi con sguardo differente. Libere per un attimo dal peso del gioco e dalle dinamiche dello stesso.

Jessica ha augurato a Helena di trovare la sua serenità, come a lei è successo fuori. La Prestes, di tutta risposta, le ha detto che è riuscita in parte a trovarla in casa, ora. Semplicemente si sono “perse”, dice Helena. Le cose sarebbero potute andare diversamente ma il gioco ha avuto la meglio.

Alfonso Signorini prova però a mettere tutti i puntini al posto giusto. Chiede allora all’ex gieffina se si sia pentita dei propri gesti: “Sono caduta in una trappola ed è questo il mio fallimento. Non vedevo quella Jessica da tempo. Sono molto severa con me e non me lo perdono. Sono entrata al Grande Fratello perché amo follemente il programma. L’ho cercato tanto, troppo. In fondo sono sempre stata più pubblico che concorrente”.

Rifaresti la tua scelta? A questa domanda si mostra incerta, probabilmente per paura di “cadere” ancora. Quasi c’è il sentore che le venga proposto di rientrare ma ciò non accade. Le due si salutano e alla fine, come detto, c’è spazio anche per un abbraccio e un bacio.