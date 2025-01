Cos'è accaduto nella seconda puntata del 2025 del Grande Fratello: Signorini riammette in casa Jessica Morlacchi, in tempo per due confronti infuocati

Puntata di eliminazioni, quella del 13 gennaio 2025 del Grande Fratello. Dopo aver fermato l’intero sistema nell’appuntamento precedente, considerando le tensioni interne e le annunciate conseguenze, il campanello d’allarme è tornato a suonare. Jessica si è auto eliminata e a rischiare sono rimasti Tommaso, Luca, Shaila e le due punite: Ilaria ed Helena.

Jessica ed Helena. Voto: 7

Il ritorno in casa di Jessica Morlacchi poteva andare in maniera decisamente diversa, ripetendo le stesse dinamiche già viste: grida e accuse. Il torno è invece chiaramente distante. Lo si percepisce subito e, di fatto, ci si attende una presa di coscienza da parte dell’ex gieffina.

Morlacchi però si dice rammaricata perché ha tradito sé stessa, dopo tanto lavoro sul proprio essere. Al tempo stesso ammette d’avere una lingua tagliente e ottiene delle scuse da Helena. Entrambe sembrano pronte al dialogo e più serene, stando l’una distante dall’altra. Tutto lascia pensare che la situazione avrebbe potuto essere gestita in maniera migliore, tramite l’intervento della produzione ben prima della “catastrofe”.

Jessica e Luca. Voto: 3

Jessica non lascia in fretta la casa, che già le manca tantissimo. Ha in serbo parole dure per Luca Calvani, per il quale non è prevista alcuna forma di comprensione. Dai toni pacati riservati a Helena alla rabbia ben nota per l’ex amico.

Ancora una volta si parla di quanto avvenuto sotto le lenzuola, con dettagli che fanno precipitare il livello della decenza: “Il pubblico ha visto tutto. – sottolinea lei – Anche gli scottex che giravano nei letti”. Lo accusa d’aver “abbindolato una donna”. Lui parla d’affetto travisato e lei contrattacca: “Strusciandoti da dietro?”.

La cantante è certa del fatto che il pubblico si sia reso conto della falsità di Calvani. Quest’ultimo è stato però salvato al televoto e Signorini lo evidenzia. Nessuno però smuove Jessica dalla propria posizione. Luca è falso e si è approfittato di lei per avere un ruolo in casa. Alfonso Signorini infine lo rimprovera di non aver posto un freno all’interesse di Morlacchi, che aveva capito ci fosse.

L’eliminazione. Voto: 5

Con Luca Calvani primo salvato, in studio giungono gli altri quattro: Tommaso, Ilaria, Helena e Shaila. Il secondo a essere salvato è l’unico uomo del gruppo, seguito da un’incredula Ilaria. In settimana c’erano state polemiche in casa in relazione alla punizione del GF, ritenuta non bastevole. Alcuni avrebbero voluto un’eliminazione con votazione flash.

In bilico restano Shaila ed Helena, con Lorenzo che di fatto sottintende d’essere pronto ad abbandonare il gioco con la sua compagna. Prestes invece non si aspettava di ritrovarsi a questo punto. Lascia intendere d’aver dato per scontato d’avere maggior supporto dal pubblico.

Questo però la scarica ed è proprio lei a dover lasciare la casa. Guardando alle percentuali, viene da pensare che Jessica sarebbe rimasta in casa, non si fosse auto eliminata per una questione di principio:

Helena 51%;

Shaila 43%;

Ilaria 4%;

Tommaso 1%

Luca 1%.