Fonte: IPA Jessica Morlacchi

Ventiduesimo appuntamento con il Grande Fratello, in onda lunedì 13 gennaio dalle 21,35 su Canale5. Reduce da una puntata difficilissima, in cui ha dovuto rimproverare i concorrenti per comportamenti poco consoni per il luogo in cui si trovano, Alfonso Signorini torna alla conduzione della trasmissione dell’Ammiraglia Mediaset carico di nuove idee. Sarà ancora una volta il pubblico a decretare l’eliminato di questa sera, scelto tra i cinque nominati della puntata in prima serata.

Grande Fratello, le anticipazioni del 13 gennaio

Sono passati esattamente 7 giorni da quando Jessica Morlacchi ha deciso di lasciare per sempre il Grande Fratello. L’ex voce e bassista dei Gazosa non aveva infatti gradito la scelta della produzione di mandarla al televoto flash con Helena Prestes e Ilaria Galassi, dicendosi presa in giro per il trattamento che le è stato riservato. L’artista ha quindi deciso di abbandonare di sua volontà, ma ora pare che sia pronta per tornare.

Il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello è quindi atteso per lunedì 13 gennaio, ma pare esclusa la possibilità di tornare in gioco. Sembra invece che la ex concorrente del reality di Canale 5 sia decisa a regolare i conti con i suoi ex compagni, con i quali aveva lasciato un conto in sospeso. Tra questi vi è sicuramente Helena Prestes, con il quale aveva già avuto un durissimo faccia a faccia, che alla fine aveva portato al provvedimento disciplinare discusso nella puntata di mercoledì 8 gennaio direttamente dal conduttore Alfonso Signorini.

Le discussioni e i confronti tra i concorrenti ancora in gioco non sono mancati, malgrado l’assenza di Jessica Morlacchi. Shaila Gatta continua infatti a essere al centro del dibattito, in particolare per il suo battibecco con Amanda Lecciso nel corso del quale ha anche tirato in ballo sua nipote Jasmine Carrisi. I sondaggi non sono infatti a suo favore, dal momento che la ballerina ed ex Velina di Striscia la notizia si piazza in prima posizione con il 51% delle preferenze ed è quindi la principale candidata all’eliminazione.

Chi sarà eliminato

I concorrenti in nomination sono 5: Helena Prestes, Shaila Gatta, Tommaso Franchi, Luca Calvani e Ilaria Galassi. Tra questi il pubblico ha già indicato il concorrente che preferirebbe vedere fuori dal gioco. Shaila Gatta si è infatti guadagnata il 51% delle preferenze ed è quindi quella che più probabilmente sarà chiamata ad abbandonare per sempre il reality show ospitato dagli studi televisivi Lumina.

Segue invece Helena Prestes che comunque non si mantiene al riparo da una possibile eliminazione con il 31% delle preferenze. Va meglio invece Ilaria Galassi che è stata scelta dal 1 % del pubblico votante, mentre Luca Calvani e Tommaso Franchi si tengono al sicuro con il quattro e il 3% rispettivamente delle preferenze espresse. Come sappiamo sarà comunque il televoto a decretare l’eliminato definitivo di questa puntata, la prima del 2025 in onda il lunedì sera. Il prossimo appuntamento con il Grande Fratello invece è atteso per giovedì 16 gennaio, serata che decreta il ritorno al doppio appuntamento del celebre programma di Canale5.

Quando e dove vedere il Grande Fratello

La nuova puntata del Grande Fratello va in onda su Canale5 il 13 gennaio in diretta con la conduzione di Alfonso Signorini. Il programma è trasmesso in contemporanea anche sulla piattaforma di streaming Mediaset Infinity dove rimane fruibile anche per i giorni successivi alla messa in onda. In studio ritroveremo le opinioniste Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici mentre Rebecca Staffelli è, come sempre, la voce dei social. Lo show vive anche sui social attraverso l’hashstag ufficiale che ogni settimana raccoglie centinaia di commenti. L’appuntamento con la diretta è atteso per le 21,35 subito dopo il consueto appuntamento con Striscia la notizia.