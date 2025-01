Anticipazioni Grande Fratello del 30 gennaio: confronto tra Helena e Zeudi

Nuovo doppio appuntamento settimanale per il Grande Fratello, che torna in diretta giovedì 30 gennaio condotta da Alfonso Signorini

Nuovo doppio appuntamento settimanale per il Grande Fratello, che torna in diretta giovedì 30 gennaio con la 27esima puntata di questa edizione, come sempre condotta da Alfonso Signorini. Durante la serata è prevista l’eliminazione ufficiale di uno dei concorrenti mandati in nomination, e non mancheranno le sorprese a due degli inquilini della Casa più spiata d’Italia: ecco cosa accadrà nel corso della diretta, tra confronti sul triangolo amoroso più chiacchierato del reality show.

Grande Fratello, le anticipazioni del 30 gennaio

Se l’uscita di Luca Calvani durante la scorsa diretta ha lasciato di stucco sia i concorrenti che i telespettatori, dall’altro un nuovo argomento ha tenuto banco in questi giorni, ovvero il triangolo amoroso tra Helena Prestes, Zeudi Di Palma e Javier Martinez.

Durante la puntata del 27 gennaio Alfonso Signorini aveva invitato i tre concorrenti a confrontarsi, ma la modella brasiliana si era tirata fuori da ogni conflitto. Ma questo non è bastato visto che questa sera assisteremo a un nuovo faccia a faccia tra Helena e Zeudi, soprattutto in seguito a quanto accaduto tra l’ex Miss e Javier. Nella notte i due si sono lasciati andare a effusioni, baci e carezze, atteggiamento poco coerente da parte della Di Palma, che ha sempre ribadito il suo interesse per la compagna d’avventura. E ha avuto un impatto non trascurabile sulla modella, che già risente delle liti con Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. Anche il rapporto tra Helena e Lorenzo, piuttosto conflittuale dopo un’accesa discussione, potrebbe finire al centro di un altro atteso confronto.

Ma nel corso della serata sarà dato spazio anche alle sorprese e alle grandi emozioni: Eva Grimaldi potrà riabbracciare la moglie Imma e i nipoti, mentre Bernardo Cherubini incontrerà Tiziana, la donna che ha sempre amato.

GF, una nuova eliminazione: chi dovrà abbandonare il gioco

L’ingresso nella Casa di Maria Teresa Ruta, Federico Chimirri, e Mattia Fumagalli ha portato una ventata di freschezza tra gli inquilini. Eppure nonostante questi nuovi ingressi già stasera dovremo salutare un altro concorrente del reality show. Il pubblico sarà chiamato a votare il proprio gieffino preferito: il concorrente meno votato sarà eliminato e dovrà lasciare la casa più spiata d’Italia. In nomination ci sono sei concorrenti: Amanda Lecciso, Bernardo Cherubini, Chiara Cainelli, Eva Grimaldi, Helena Prestes e Ilaria Galassi.

Stando ai sondaggi, la preferita del pubblico rimane ancora una volta la modella brasiliana, che riesce a tenere in piedi le dinamiche sempre più affaticate dello show. Riusciranno i tre concorrenti appena entrati a mescolare le carte in tavola?

Dove e quando vedere il Grande Fratello

La nuova puntata del Grande Fratello va in onda su Canale5 il 30 gennaio per le 21,35 subito dopo il consueto appuntamento con Striscia la notizia, con la conduzione di Alfonso Signorini. Il programma è trasmesso in contemporanea anche sulla piattaforma di streaming Mediaset Infinity dove rimane fruibile anche nei giorni successivi alla messa in onda. In studio ritroveremo come sempre le opinioniste Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici mentre Rebecca Staffelli sarà la voce dei social. Lo show vive anche attraverso l’hashstag ufficiale che ogni settimana raccoglie centinaia di commenti.