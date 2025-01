Fonte: IPA Luca Calvani

Alfonso Signorini ha condotto una nuova puntata del Grande Fratello il 30 gennaio 2025, ricca di emozioni e colpi di scena. In apertura dell’episodio il conduttore televisivo ha affrontato la situazione di Helena Prestes, un po’ isolata dal resto del gruppo, mentre in seguito Luca Calvani è tornato in casa per consolare proprio la concorrente brasiliana. Non sono mancate, nemmeno, le emozioni legati all’amore con la formazione di una nuova coppia ufficiale e il triangolo sentimentale tra Zeudi Di Palma, Javier Martinez e Helena Prestes che va avanti in modo conflittuale, visto che i sentimenti della Miss sembrano contraddittori.

Orlando-Iago-Lecciso fuori dal coro. Voto: 10

La puntata del 30 gennaio 2025 di Grande Fratello si è aperta con il racconto di nuovi scontri che coinvolgevano in prima persona Helena Prestes e Lorenzo Spolverato ma che, in seguito, sono diventati un pretesto per un nuovo isolamento della gieffina brasiliana dal resto del cast. Alfonso Signorini, infatti, ha spiegato che, avendo quasi tutta la casa contro, Helena Prestes non può far altro che dormire e isolarsi.

Dal suo lato, però, si sono schierati tre pezzi da 90 del cast dei concorrenti come Stefania Orlando, Iago Garcia e Amanda Lecciso, che a torto o a ragione, almeno hanno avuto il coraggio di essere fuori dal coro. Tra di loro, soprattutto l’attore spagnolo ha saputo spiegare chiaramente il suo punto di vista, come sempre in modo diretto e senza timori: “‘Se non stai con me, stai contro di me’ è un rapporto mafioso”. Il gieffino spagnolo ha anche lanciato una stoccata a Lorenzo Spolverato, da lui definito un manipolatore: “Hai due faccia, una per quando siamo in una convivenza normale e una per le puntate dove fai il bello e sorridente… Incredibile il poco rispetto per le donne che hai… Mi fai venire i brividi”.

Anche Stefania Orlando ha affermato in modo diretto che non intende prendere parte a un uno contro tutti: “Lapidazione contro una persona che non poteva difendersi da sola”. Amanda Lecciso, dal canto suo, ha parlato di un brutto clima che si è creato nella Casa.

Anche i nuovi arrivati hanno detto la loro sulla difficile situazione presente nel reality show. Maria Teresa Ruta ha parlato di poca comprensione nei confronti di Helena Prestes: “Grande insofferenza nei confronti di Helena e una non voglia di capirla”. Federico Chimirri ha svelato di aver cambiato parere sulla questione da quando ha varcato la Porta Rossa e di aver rivalutato la gieffina brasiliana: “Lo vedo dallo sguardo che è una persona buona, quindi non riesco a capire il perché di tutto”. Mattia Fumagalli, invece, ha preferito non esprimere ancora un giudizio a riguardo.

Luca Calvani paterno. Voto: 9

Nella scorsa puntata del Grande Fratello, Luca Calvani ha dovuto lasciare improvvisamente la Casa più spiata d’Italia, lasciando sgomenti alcuni dei suoi compagni d’avventura. Ma in quella del 30 gennaio 2025 il gieffino è tornato nel loft di Cinecittà per incontrare Helena Prestes, come da lui richiesto: “La persona che più ha bisogno di me in questo momento. Voglio bene a tutti, credo e vorrei avere un momento solo con lei”.

Luca Calvani ha avuto un atteggiamento davvero paterno nei confronti della compagna d’avventura, aprendosi in dei consigli molto importanti per il proseguo del suo percorso: “Non fare questa caccia alle streghe, non hai bisogno di smascherare nessuno… Vola alto tesoro”. L’attore ha voluto sottolineare alla ragazza che non è importante se esce dal GF ma come ne esce, dimostrando saggezza e vero affetto nei suoi confronti.

Alfonso-Chiara rimandati. Voto: 6

Chiara Cainelli e Alfonso D’Apice, dopo settimane di tentennamenti, hanno finalmente sciolto le riserve e deciso di diventare ufficialmente una coppia. Dalle ritrosie iniziali, però, si è passati direttamente alle dichiarazioni forti, come quelle effettuate in puntata dalla gieffina: “Abbiamo costruito un legame forte di anime”. Quest’accelerata finale, però, ha un po’ confuso i telespettatori perché la coppia sembra un po’ finta.

Chiara Cainelli ha svelato di essere single da cinque anni e che non si aspettava un nuovo rapporto amoroso adesso: “Mi ero proprio rassegnata, evitavo, anche con lui all’inizio”, dichiarando anche d’apprezzare molto il cuore e il cervello del ragazzo napoletano. Alfonso D’Apice, dal canto suo, ha affermato che questo rapporto ha superato ogni aspettativa per lui e che, da quando si era lasciato con Federica Petagna a Temptation Island, non era più riuscito a provare qualcosa di serio per qualcuno.

Zeudi Di Palma contraddittoria. Voto: 5

Nella puntata del 30 gennaio 2025, ancora una volta, si è parlato del triangolo amoroso tra Helena Prestes, Zeudi Di Palma e Javier Martinez. Tra i tre, però, quella che sembra poco chiara e contraddittoria è l’ex Miss Italia che continua a dichiarare la sua infatuazione per la concorrente brasiliana, ma passa le sue giornate a flirtare con l’argentino.

Nessuno riesce a capire quali siano i reali sentimenti della ragazza e anche l’ex corteggiatore di Uomini e donne ha deciso, ancora una volta, di fare dei passi indietro nella loro conoscenza: “Infatuazione che ha Zeudi nei confronti di Helena di cui io sono consapevole… Farmi un pochino da parte ma soprattutto per rispetto a me stesso”. Helena Prestes, dal canto suo, non crede proprio a questo coinvolgimento di Zeudi Di Palma: “Tu non sai quello che vuoi… Sei molto falsa”.

Anche Beatrice Luzzi ha dichiarato di non credere a questo trasporto della Miss nei confronti della compagna d’avventura, che forse farebbe meglio a dare un po’ più di chiarezza ai telespettatori.

Mattia Fumagalli, ventata di freschezza. Voto: 8

Nella scorsa puntata del Grande Fratello il cast dei concorrenti è stato arricchito da tre nuovi elementi. Tra di loro quello che è sembrato brillare di più nei suoi primi giorni di permanenza nella Casa è Mattia Fumagalli che si è lasciato andare a dei bellissimi apprezzamenti nei confronti di Javier Martinez. Il maestro di sci sembra quindi aver portato una vera e propria ventata di freschezza al cast, troppo impegnato ultimamente in intrighi, litigi e triangoli amorosi.

Quando gli elementi che generano risate e battute diventano pochi, i nuovi ingressi possono essere utili per sdrammatizzare un po’ la situazione e strappare qualche risata ai telespettatori.