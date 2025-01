Fonte: IPA Alfonso Signorini

Come consueto ormai da diverse settimane, anche in quella attuale il Grande Fratello è andato in onda con due appuntamenti settimanali, il lunedì e il giovedì. Alfonso Signorini, nella puntata del 30 gennaio 2025, ha trattato subito un argomento centrale di tutta quest’ultima stagione del reality show: Helena Prestes e il suo rapporto complicato con il resto del gruppo dei concorrenti.

Negli ultimi giorni, nuovamente, quasi la totalità degli inquilini della casa ha criticato duramente la concorrente brasiliana, che ha deciso di conseguenza di passare molto tempo in solitudine. Il conduttore televisivo ha interrogato i diversi gieffini su questa situazione, stigmatizzando in parte i loro atteggiamenti.

Il gruppo contro Helena Prestes

Anche se Helena Prestes è stata eliminata e ripescata nel gioco del Grande Fratello, la relazione tra lei e il resto degli inquilini della Casa non sembra essere cambiata di molto. Da sempre la concorrente, infatti, ha dovuto convincere con le critiche e la freddezza di molti compagni d’avventura e, anche adesso, la situazione non sembra essere cambiata, tanto che Alfonso Signorini l’ha definita come “Al centro di un accerchiamento”.

Negli ultimi giorni Helena Prestes ha avuto un nuovo scontro con Lorenzo Spolverato per una presunta porta del bagno sbattuta e gli animi si sono accesi tanto da portare il gieffino a definire la brasiliana “Maledetta”. Quando Alfonso Signorini ha chiesto spiegazioni a riguardo al concorrente, lui ha replicato di aver ricevuto di peggio in passato.

La gieffina, dal canto suo, ha accusato il coinquilino di essere provocatorio e che i suoi atteggiamenti hanno portato gli altri a isolarla, perché avrebbero paura di lui: “Bullismo e isolamento sono il risultato di atteggiamenti di altre persone che non hanno una personalità”. Se da un lato molti inquilini hanno attaccato Helena Prestes, Iago Garcia, Amanda Lecciso e Stefania Orlando hanno deciso di difenderla, scontrandosi con il resto del gruppo.

L’appello di Alfonso Signorini

Davanti allo schieramento di quasi tutti gli inquilini della casa contro Helena Prestes, Alfonso Signorini ha deciso di provare a spronare degli atteggiamenti positivi nel gruppo: “Ci può essere anche un confronto costruttivo”. Ma Lorenzo Spolverato ha subito bocciato anche questa possibilità: “In cinque mesi io l’ho fatto, anche più di una volta, e non hanno portato a nulla”. Il gieffino ha lanciato anche una nuova stoccata diretta alla concorrente brasiliana: “Se giocassi in modo cattivo sarei già fuori da qui, a differenza tua”.

Il conduttore televisivo, quindi, ha redarguito ancora una volta gli inquilini: “Ragazzi dove stiamo andando a finire io mi chiedo?”, affermando che mancano di spirito di convivenza civile, perché non hanno voglia di confronto e ognuno pensa per sé. Il presentatore ha chiosato il suo discorso con dei consigli molto diretti al gruppo: “I bulli siete voi non è che sono gli altri… Pensare ragazzi di conquistare il favore del pubblico denigrando l’avversario o facendone esplodere le debolezze non è una buona idea”.

Anche Beatrice Luzzi è intervenuta sulla questione affermando però di non rivedersi in Helena Prestes: “Personalmente penso di aver sempre rispettato la casa, la comunità. Lei ha provocato assai”.