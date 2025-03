Helena Prestes è andata su tutte le furie contro Javier Martinez e Zeudi Di Palma, durante la puntata del 10 marzo 2025 del GF, per un video che non aveva visto

L’edizione 2024/2025 del Grande Fratello volge al termine visto che la puntata conclusiva dovrebbe andare in onda lunedì 31 marzo 2025. Lorenzo Spolverato e Jessica Morlacchi hanno già staccato un biglietto per la finale del reality show, grazie al sostegno del pubblico da casa, ma nel corso della puntata del 10 marzo 2025 dello show televisivo anche un’altra donna ha potuto assicurarsi un posto sicuro in quell’importante episodio del programma televisivo.

Dopo il saluto iniziale di Alfonso Signorini, la puntata è entrata subito nel vivo ed Helena Prestes ha ricevuto una brutta sorpresa. La modella brasiliana, infatti, ha potuto visionare un video di cui era all’oscuro, che aveva come protagonisti il fidanzato Javier Martinez e Zeudi Di Palma.

Helena Prestes, il video inedito

Helena Prestes ha avuto un percorso davvero particolare al Grande Fratello 2024/2025. La modella ha cominciato la sua avventura nella casa più spiata d’Italia avvicinandosi molto a Lorenzo Spolverato, con cui ha avuto un flirt veloce. L’idillio si è rotto poi velocemente perché il modello lombardo ha preferito portare avanti la sua conoscenza speciale con Shaila Gatta, trasformatasi poi in una tormentata relazione.

In seguito Helena Prestes si è avvicinata a Javier Martinez che, però, ha sempre affermato di vederla solo come un’amica. Successivamente la modella brasiliana è sembrata pronta a cominciare un nuovo rapporto amoroso con Zeudi Di Palma, ma la sua prematura eliminazione ha interrotto il rapporto amoroso.

Al suo rientro nel loft romano, dopo il ripescaggio, Helena Prestes è stata messa al corrente del fatto che l’ex Miss Italia si era avvicinata a Javier Martinez, ma il pallavolista ha in seguito scoperto dei sentimenti per la modella brasiliana, con cui adesso fa coppia fissa. Visto questo passato incerto, molti sono i dubbi circa il reale interesse di Javier Martinez per Helena Prestes e il suo possibile coinvolgimento sentimentale con Zeudi Di Palma.

Nella puntata del 10 marzo 2025 un filmato inedito ha acceso le incertezze della modella brasiliana, visto che ha potuto vedere il fidanzato festeggiare con Zeudi Di Palma per un aereo di coppia. La gieffina era all’oscuro di quest’azione del pallavolista e ha voluto mostrare tutto il suo disappunto per quanto accaduto.

Il disappunto di Helena Prestes

Negli ultimi giorni un aereo è volato sopra la casa del Grande Fratello con un messaggio di sostegno per Javier Martinez e Zeudi De Palma, anche se il loro flirt si è concluso da diverso tempo e lo sportivo fa coppia fissa, adesso, con Helena Prestes. Quando la modella brasiliana non era presente in giardino, però, il pallavolista ha deciso di ringraziare i fan per la missiva aerea in compagnia dell’ex Miss Italia.

Questo gesto dell’argentino ha fatto infuriare Helena Prestes che si è detta scioccata: “Non sto facendo nessuna scenata, sono veramente scioccata… Non dovreste nemmeno ringraziare per un aereo del genere”. Javier Martinez ha provato a difendere il suo gesto affermando che si sentiva in dovere di ringraziare le persone che in ogni caso lo sostengono: “Un cuoricino alle persone, io ringrazio le persone”. Ma la modella brasiliana non ha voluto sentire ragione e si è detta arrabbiata con lui.

Anche nei confronti di Zeudi Di Palma la gieffina non ha avuto parole lusinghiere visto che l’ha definita contraddittoria e falsa. L’ex Miss Italia ha rimandato a casa le accuse contrattaccando la compagna d’avventura: “Quando non c’è la puntata fai tutta la carina con me”.