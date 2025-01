Anticipazioni Grande Fratello del 16 gennaio: il ritorno di Helena e l’amara “sorpresa” per Spolverato

Giovedì 16 gennaio va in onda una nuova puntata del Grande Fratello con il ritorno di Helena Prestes e un'amara "sorpresa" per Lorenzo Spolverato

Dopo una puntata che ha visto protagonista Jessica Morlacchi col ritorno in Casa e lo scontro con gli ex coinquilini, il nuovo appuntamento del Grande Fratello in onda giovedì 16 gennaio prevede nuovi confronti. Stavolta tocca a Helena Prestes, l’ultima concorrente eliminata dopo esser stata mandata al televoto a causa dei suoi comportamenti. Alfonso Signorini annuncerà anche il vincitore dell’ultimo televoto (senza eliminazione), che vede in gioco Amanda Lecciso, Lorenzo Spolverato, Maxime Mbanda e Bernardo Cherubini. Gli spoiler parlano anche di una “sorpresa” per Spolverato. Intanto è ancora incognita su un nuovo ingresso.

Il ritorno di Helena Prestes

Il Grande Fratello da questa settimana torna alla formula del doppio appuntamento, in onda come di consueto il lunedì sera ma anche il giovedì. Se nella puntata precedente abbiamo visto il ritorno di Jessica Morlacchi, autoeliminatasi dal gioco dopo esser stata “punita” con la nomination d’ufficio a causa degli scontri in Casa con Helena Prestes, stavolta tocca proprio a quest’ultima confrontarsi con gli ex coinquilini. E anche con la stessa Morlacchi, sua acerrima nemica.

La Prestes è stata eliminata dall’ultimo televoto e non senza polemiche. Dal famigerato episodio del lancio del bollitore, il pubblico si è diviso tra chi la sostiene nonostante tutto e chi, al contrario, ha ritenuto giusta la sua uscita dal reality. Ma se è vero che Signorini in puntata aveva sottolineato con clamore la partecipazione a questo televoto record, d’altra parte si è accesa anche la protesta sui social per via di uno screenshot con un errore nella richiesta dello stesso: un “Chi vuoi salvare?” anziché “Chi vuoi eliminare?”. Una svista, alla fine dei conti, che non ne ha portato all’annullamento.

“Sorpresa” per Lorenzo Spolverato

I rumors sulla nuova puntata del Grande Fratello parlano di una “sorpresa” – le virgolette sono d’obbligo – per Lorenzo Spolverato che, tra l’altro, si trova al televoto che decreterà il preferito del pubblico. Come aveva già rivelato il magazine Chi, arriva in studio il famigerato “guru della moda” che nelle scorse settimane era stato tirato in ballo per la presunta relazione con il concorrente. Spolverato è sempre rimasto fermo nella sua versione: ha ribadito di non averlo mai conosciuto e che si tratta di una notizia falsa. Lo stilista è pronto a confrontarsi con lui e a svelare tutta la verità in diretta.

Nessun eliminato al televoto

Il televoto che vede in nomination Amanda Lecciso, Lorenzo Spolverato, Maxime Mbanda e Bernardo Cherubini stavolta non prevede alcuna eliminazione. Il pubblico è chiamato a esprimere la sua preferenza tra i quattro inquilini e il vincitore, come di consueto, dovrebbe ottenere l’immunità, salvandosi così dalle nomination successive. Secondo gli ultimi sondaggi, ad avere la meglio dovrebbe essere Amanda Lecciso che, dopo i primi mesi un po’ sottotono, nel tempo è riuscita a conquistare il favore del pubblico.

Incognita sull’ingresso di Maria Teresa Ruta

Non c’è ancora un annuncio ufficiale ma, a quanto pare, è quasi certo il nuovo ingresso di Maria Teresa Ruta al Grande Fratello. La conduttrice si aggiungerebbe alle fila della “vecchia guardia” – Stefania Orlando ed Eva Grimaldi -, portando la propria esperienza da reality in una edizione che sta via via peggiorando negli ascolti. Signorini e gli autori giocheranno davvero questo ulteriore asso? Per saperlo dovremo attendere, però, la puntata in onda giovedì 23 gennaio.