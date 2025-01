Il Grande Fratello torna in diretta con il televoto che stabilisce un nuovo eliminato: sono 9 i concorrenti in nomination

Fonte: Ansa Stefania Orlando

Si rinnova l’appuntamento del lunedì con il Grande Fratello. Alfonso Signorini conduce la puntata del 20 gennaio in cui praticamente mezza Casa rischia di eliminazione. Sono infatti 9 i concorrenti in nomination e uno di questi potrebbe lasciare per sempre il gioco dato che il televoto di questa sera è eliminatorio. Ma cosa succederà in diretta? Le ipotesi sono molteplici ma una prima proiezione arriva dai sondaggi che come ogni settimana ci danno un’idea di quello che potrebbe accadere durante la messa in onda della nuova puntata. Vediamo cosa suggeriscono i numeri.

Grande Fratello, chi sono i nominati del 20 gennaio

Archiviata la preoccupazione per i bassi ascolti della scorsa puntata, Alfonso Signorini ha deciso di tornare alla carica con una puntata che si preannuncia ricchissima di novità. Se nell’appuntamento di giovedì 16 gennaio abbiamo assistito all’immunità conquistata da Lorenzo Spolverato e Amanda Lecciso, in questa tornata potremmo invece assistere a un’eliminazione illustre. Sono infatti 9 i concorrenti in nomination tra cui alcuni nomi storici del programma e nuovi entrati che sono stati già in grado di sconvolgere i delicati equilibri all’interno della Casa più spiata d’Italia.

Come abbiamo anticipato metà della Casa è finita in nomination. I concorrenti al televoto sono Alfonso D’Apice, Bernardo Cherubini, Emanuele Fiori, Eva Grimaldi, Javier Martínez, Maxime Mbanda, Pamela Petrarolo, Stefania Orlando e Zeudi Di Palma. Emanuele ha ricevuto 5 nomination da Pamela, Eva, Ilaria, Zeudi e da Giglio in segreto mentre Javier ha ricevuto nuovamente la nomination da Shaila e Lorenzo. Maxime è finito invece al televoto a causa della catena di salvataggio in Super Led perché non è stato salvato da nessuno dei coinquilini

Cosa dicono i sondaggi

Stando a quanto riportato dai sondaggi condotti da ForumFree, in questo momento il più votato risulta Javier Martinez con il 31 % delle preferenze. La sorpresa di questa tornata di votazioni è però Stefania Orlando, che si piazza al secondo posto con il 23 % dei voti e dopo aver riconquistato il vecchio pubblico che l’ha ribattezzata con il soprannome di vipera. Segue Pamela Petrarolo con il 13 % delle preferenze mentre Zeudi Di Palma e Alfonso D’Apice conquistano il 9 e l’8%. Bernardo si prende il 5% mentre. davvero a rischio, ci sono Emanuele con il 4% e Maxime con il 4%. Eva Grimaldi chiude la classifica con il 3% delle votazioni.

I sondaggi non sono che un’indicazione rispetto a quello che potrebbe accadere in puntata non è infatti raro vedere che i concorrenti realmente eliminati sono completamente diversi da quelli indicati dalla classifica, segno che il televoto può veramente cambiare le sorti dei concorrenti fino all’ultimo momento. Come sempre al Grande Fratello, il pubblico è sovrano. Fin dalla prima edizione, sono stati i telespettatori a decidere le sorti di coloro che hanno partecipato alle varie stagioni dei reality.

Quando si è trattato di protestare per un risultato che non era conforme alle proprie aspettative, il pubblico non ha mancato di farsi sentire. È questo il caso di Helena Prestes che è stata eliminata il 13 gennaio in maniera totalmente inaspettata. Per molti, la modella brasiliana poteva infatti essere la vincitrice di questa edizione dello show ma le sue continue liti, i diverbi e l’ultimo scontro con Jessica Morlacchi hanno delineato un destino diverso per lei, che ha dovuto lasciare per sempre il gioco.