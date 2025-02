Sondaggi Grande Fratello del 6 febbraio: chi esce stasera

Fonte: IPA Alfonso Signorini

Nuovo appuntamento con il Grande Fratello, che ritorna anche giovedì 6 febbraio in diretta su Canale 5 dalle 21.35, subito dopo la puntata di Striscia La Notizia. Ad affiancare Alfonso Signorini come di consueto le due opinioniste Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici, con la collaborazione di Rebecca Staffelli che si occuperà di riferire i commenti degli utenti sui social. Anche durante questa puntata è prevista un’eliminazione: sarà il voto del pubblico a decidere chi degli inquilini della Casa più spiata d’Italia dovrà lasciare il gioco. Chi rischia di uscire il 6 febbraio?

Grande Fratello, i nominati del 6 febbraio

Dopo l’ultima puntata del Grande Fratello, quella del 3 febbraio, la Casa ha vissuto due addii: l’eliminazione di Emanuele Fiori ha sorpreso molti spettatori, mentre Ilaria Galassi ha deciso spontaneamente di ritirarsi dal programma a distanza di cinque mesi dal suo ingresso perché desiderosa di tornare dalla famiglia, lasciando Pamela Petrarolo da sola a rappresentare il gruppetto delle Non è la Rai.

Ad aggiungere ulteriori tensioni all’interno della Casa le nomination, che hanno portato a un televoto di massa con nove concorrenti, quasi la metà degli inquilini: Iago Garcia, Amanda Lecciso, Javier Martinez, Maxime Mbanda, Eva Grimaldi, Giglio, Jessica Morlacchi, Pamela Petrarolo e Shaila Gatta.

Il pubblico è chiamato a decidere chi salvare, e quindi il gieffino che riceverà il minor numero di voti verrà eliminato. Tra i nominati, non è passato inosservato Iago Garcia, che ha ricevuto diverse nomination da parte dei suoi compagni d’avventura, tra cui Eva, Alfonso, Zeudi, Giglio, Pamela e Shaila. In molti hanno espresso disappunto per i suoi comportamenti, definendoli “insopportabili”, come Shaila e Lorenzo, ormai ai ferri corti con il coinquilino, che hanno definito “troppo strategico” e colpevole di non portare “buon esempio” nella Casa. Ci sarà un confronto tra i tre?



Cosa dicono i sondaggi

A lasciarci intendere quale potrebbe essere il risultato del televoto del pubblico del 6 febbraio sono i sondaggi condotti su ForumFree. Anche se si tratta ovviamente di proiezioni, i numeri possono aiutarci a capire quali saranno le preferenze espresse dagli spettatori e chi potrebbe uscire nel corso della puntata in diretta nella serata di giovedì. Il concorrente preferito tra i nominati risulta essere ancora una volta Iago Garcia, che potrebbe essere salvato con il 23,01% delle preferenze.

Subito a seguire, con pochissimo scarto, Javier Martinez, con il 21,17% dei voti, che può ritenersi ragionevolmente salvo, insieme ad Amanda Lecciso, al 20,53% e a Shaila Gatta, al 15,14%. L’ex velina, insieme a Lorenzo e Iago, è una delle pedine più importanti per mantenere vive le dinamiche della Casa, tanto che il pubblico continua a premiarli.

Secondo il sondaggio di ForumFree anche Jessica Morlacchi dovrebbe rimanere in gioco con l’8,84% di preferenze. Più a rischio invece Eva Grimaldi, con il 2,91% di voti, che se la gioca con Pamela Petrarolo, al 2,86% e Luca Giglio al 2,80%. A chiudere la classifica Maxime Mbanda con il 2,75% di preferenze: un sondaggio che lascia aperti molti scenari e che potrebbe vedere fuori dalla Casa uno di questi quattro concorrenti. Chi uscirà stasera?