Grande Fratello, le pagelle del 3 febbraio: Ilaria lascia il gioco (4), Javier “indifendibile” (5)

Fonte: IPA Alfonso Signorini

Torna un nuovo appuntamento con il Grande Fratello, un’altra serata per analizzare le dinamiche che nascono ed evolvono all’interno della casa più spiata d’Italia. Quella di lunedì 3 febbraio è stata una puntata intensa, nel corso della quale l’abile burattinaio Alfonso Signorini ha aiutato i concorrenti a tirar fuori i loro sentimenti più nascosti. Ecco cos’è successo e quali voti hanno meritato i protagonisti di questa puntata.

Jessica, l’elogio dell’ignoranza. Voto: 4

È stata eliminata per comportamenti inopportuni, infine graziata ha ricominciato il suo soggiorno nella casa più spiata d’Italia. Jessica Morlacchi torna al Gf con un nuovo taglio di capelli e un look più morigerato, ma non convince gli altri coinquilini, che l’accusano di fingere a favor di camere. In tutta risposta, iniziano a sparlare di lei a più non posso, capitanati da Stefania Orlando, Iago García e Amanda Lecciso. Il più duro è il coinquilino spagnolo, che di lei dice: “Non ha mai letto un libro, le interessano solo la musica e la tv. Vive in un mondo piccolo”.

Parole pesanti ed offensive, che vengono maliziosamente mostrate alla diretta interessata da Alfonso Signorini. E lei come si difende? Dicendo che no, in effetti di libri in tutta la sua vita ne avrà letti giusto un paio e si lamenta della “pesantezza” di García, colpevole di parlare troppo di guerre, rivoluzioni e filosofia. Jessica, al contrario, ha bisogno di leggerezza. Quel neppur troppo velato sottintendere come la storia sia una materia che porta null’altro che noia si merita non più di un 4.

Javier, innamorato degli applausi. Voto: 5

Inizialmente era cotto di Shaila Gatta che, però, lo ha malamente rifiutato preferendogli il rivale Lorenzo. In seguito, ha intrapreso un piccante tira e molla con Zeudi Di Palma e, nel frattempo, si è sempre più avvicinato a Helena Prestes. Ed è proprio su quest’ultima che si sono infine concentrate le mire del latin lover. Javier Martinez è sempre più vicino alla modella, la corteggia e la elogia, senza tuttavia mai arrivare al punto. Afferma di non volere una storia e, poco dopo, dichiara di non poter fare a meno degli abbracci della sua bella. E la sua bella quasi piange in diretta. Lui si dichiara “indifendibile” e su questo siamo pienamente d’accordo con lui.

Zeudi e la malcelata gelosia. Voto: 4

Il siparietto amoroso che ha avuto Javier e Helena come protagonisti ha avuto uno spettatore attento: Zeudi. L’ammaliante concorrente, d’altronde, non si può certo definire disinteressata. Poco tempo prima ha vissuto giorni di fuoco con Helena, per poi tentare un approccio anche con Javier. E la loro novella storia, adesso, sembra non andarle troppo a genio, e le sue parole ficcanti lo dimostrano chiaramente. Di chi sarà più gelosa, di lui o di lei? La gelosia incattivita, tuttavia, non ci piace. La comprendiamo anche, ma le diamo un 4.

Shaila e Lorenzo, la coppia non scoppia. Voto: 7

All’inizio si pensava che la loro fosse tutta una strategia – e c’è chi ancora ne è convinto. Shaila e Lorenzo si sono lasciati travolgere da una passione travolgente, in tutte le stanze, su qualsiasi superficie disponibile, di fronte a chiunque passasse di lì. Cotanta focosità, col tempo, si è tuttavia trasformata in quella che sembra essere una relazione non poi così fittizia. Lo hanno dimostrato questa sera quando, interpellati da Alfonso in veste di consulente di coppia, hanno cercato di risolvere i loro problemi in diretta. E lo hanno fatto con una complicità che di finto sembra avere ben poco. L’affetto di Shaila ha persino ricevuto la benedizione della sorella di lei. Sviluppo inaspettato, che si merita più di una sufficienza.

Ilaria, quanta negatività. Voto: 3

La parlantina non le manca. Ilaria Galassi, terza punta del trio che fu Non è la Rai, è tra le concorrenti più frizzanti e vivaci di questa edizione. Parla forte e si fa sentire, questo in tv funziona di certo, il problema è quel che dice. Per lo più, si tratta di cattiverie nei confronti dei compagni di gioco. Ilaria ne ha una per tutti. È riuscita a far indispettire persino Alfonso Signorini, cui non sono piaciuti i tentativi di Ilaria di aggirare le regole del gioco e convincere pubblico e amici a mandarla a casa. Perché il punto è proprio questo: Ilaria Galassi dentro il Grande Fratello non ci vuole stare più. Non sopporta più nessuno, è stanca della clausura e, soprattutto, sente la mancanza del suo bambino. Così, dopo 5 mesi di gioco, lascia la casa e abbandona il gioco. Per carità, scelta comprensibile e rispettabile, ma avremmo preferito fosse arrivata con uno spirito più positivo e maggiore lealtà.

Maria Teresa Ruta, una boccata d’allegria. Voto: 9

In mezzo a tutto questo marasma di ripicche, recriminazioni e battibecchi, Maria Teresa Ruta si staglia come una boccata di aria fresca. Sempre sorridente e gioviale, sfoggia questa sera anche un’autoironia irresistibile. Fasciata in una tutina black&white, racconta di aver scelto l’outfit per spiegare ai coinquilini che ai tempi suoi la tv era in bianco e nero. Scherza e ride con tutti, e tutti commenta, imparziale come la Svizzera e benevola come una zia.