Grande Fratello, la confessione di Javier su Helena: “Sono indifendibile”

Il Grande Fratello 2024, dal punto di vista sentimentale, è più movimentato di un teen drama. Grandi amori e tradimenti, storielle infuocate e teneri flirt. Chi si lascia e chi si prende, chi poi prende quello che stava con l’amico e chi torna con colei cui aveva detto addio poco prima. E tra le numerosissime coppiette velocemente nate e altrettanto presto finite dentro la casa del Gf, una delle più seguite è quella formata da Helena e Javier: di loro si è tornato a parlare nel corso della puntata di lunedì 3 febbraio.

Javier: “Mai una storia dentro il Gf”

Il sottile confine tra amicizia e amore sembra esser stato quasi involontariamente oltrepassato da Javier Martinez. Il pallavolista argentino si è confidato con il compagno di giochi Alfonso D’Apice, rivelando di provare sentimenti sempre più profondi per Helena. “La verità è che io non ce la faccio a stare staccato da questa ragazza e questo è un dato di fatto. Io non ce la faccio, quando lei si avvicina mi viene da abbracciarla. Come lei dice che il mio abbraccio a lei fa bene, è viceversa la cosa. Mentre prima cercavo di giustificare la cosa, per dire che è una cosa solo sua, ora io sto capendo che è una cosa da ambedue le parti”, ha detto.

E la stessa filastrocca, parola per parola, è stata confermata nel corso della diretta televisiva di fronte ad Alfonso Signorini. Javier è dunque innamorato, di Helena Prestes e non di Zeudi Di Palma come inizialmente lui stesso dichiarava. Lei gli piace, la trova bella e profonda, si sente al sicuro tra le sue braccia e felice al suo fianco. Eppure, una storia con lei non la vuole. “Fino a quando sono dentro al GF, una storia d’amore io mai”, ha ribadito mentre la suddetta Helena si sforzava di sorridere con i lacrimoni agli occhi.

Alfonso Signorini, a quel punto, non si è contenuto: “Sei egoista”, il suo responso. E Javier ha incassato, dandole ragione. “Sono indifendibile”, ha affermato. Ma questo basta?

Helena finge distacco con gli occhi lucidi

Alla performance dell’uomo innamorato dal freno a meno tirato, Helena Prestes ha risposto con un encomiabile stoicismo. Ha mostrato comprensione, affermato di capire e di essere persino sulla stessa lunghezza d’onda. Ha parlato di un “incontro di anime”, di un grande amore in fieri che, però, sarebbe un peccato sciupare di fronte alle telecamere. Sogna forse un incontro una volta fuori dalla casa, ma l’intero studio sembra essere convinto che, al di fuori di qui, alla bella Helena non spetti nient’altro che una grande batosta.

Nella discussione non poteva non prendere parte anche la frizzante Zeudi Di Palma, che tanto con Helena che con Javier ha poco prima intrattenuto un flirt a dir poco focoso. Così come il presentatore, anche la concorrente si è scagliata contro il frigido Javier, affermando di aver a cuore nient’altro che il bene di Helena. Sarà, ma i commenti stizziti della terza incomoda, lasciano pensare più a una ancora viva gelosia (per l’una o per l’altro chissà) che a un sincero interesse.