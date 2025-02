Fonte: IPA Javier Martinez

Javier Martinez e Helena Prestes sono due dei protagonisti principali dell’attuale edizione del Grande Fratello. Il pallavolista è stato protagonista di diversi flirt con alcune concorrenti della casa, mentre Helena Prestes è molto apprezzata dai telespettatori del reality show per il suo carattere sempre diretto e sincero.

I due, nei primi mesi di permanenza nel loft più spiato d’Italia, sembravano vicini a creare un vero e proprio rapporto amoroso ma, in seguito, l’idillio si è rotto per volere dello sportivo che ha affermato che vedeva nella compagna d’avventura solo un’amica. Di recente i due concorrenti sono stati coinvolti in un triangolo amoroso con Zeudi Di Palma e, quando sembrava che Javier Martinez avesse scelto di approfondire una conoscenza con l’ex Miss Italia, improvvisamente ha deciso di riavvicinarsi di nuovo a Helena Prestes e i due sembrano adesso quasi una coppia.

Il cambiamento repentino del pallavolista, però, ha fatto sorgere qualche dubbio nei telespettatori del reality show.

Javier Martinez e Helena Prestes di nuovo vicini

Nelle ultime puntate del Grande Fratello si è parlato a lungo del triangolo formato da Zeudi Di Palma, Javier Martinez e Helena Prestes. Al centro del poligono amoroso si trovava l’ex Miss Italia, che ha creato un rapporto speciale nella casa sia con il pallavolista che con la modella brasiliana. Ma anche quest’ultima ha dimostrato in diverse occasioni il suo interesse per il concorrente argentino.

Javier Martinez, dal canto suo, ha sempre svelato di essere interessato a coltivare la sua conoscenza con Zeudi Di Palma, ma non con Helena Prestes. Al contrario di quanto ha affermato, di recente lo sportivo ha deciso di avvicinarsi nuovamente alla concorrente brasiliana, svelando di sapere di essere, così, poco coerente con quanto da lui dichiarato in diverse occasioni: “Mi rendo conto che le mie parole non sono molto accompagnate dai fatti… A prescindere da questo, io voglio andare più a fondo nel problema: è vero che con Helena c’è un’amicizia, ma perché mi lascio andare così tanto con lei?”.

Javier Martinez ha aggiunto che ci sono alcune cose di lei che gli piacciono tanto e di cui non riesce a fare a meno: “In qualche maniera mi tocca in punti che mi piacciono”. Zeudi Di Palma, venuta a conoscenza dei suoi dubbi, ha deciso di farsi da parte: “Sono cose loro, io non c’entro più nulla. Mi faccio da parte”.

Javier Martinez e Helena Prestes, i dubbi del web

Sembra quindi che tra Javier Martinez e Helena Prestes possa nascere una vera storia d’amore, ma il cambio di preferenze del gieffino argentino ha destato dei dubbi nel mondo del web, anche perché è arrivato dopo un particolare aereo, inviatogli dal fratello e dalla cognata. Nella missiva volante si leggeva: “O il Brasile o niente”, un consiglio diretto ad avvicinarsi solo alla concorrente brasiliana.

Il cambio di atteggiamento di Javier Martinez è sembrato, quindi, piuttosto falsato a diversi telespettatori del reality show: “Si é accorta tutta la casa che Javier ha cambiato atteggiamento dopo l’aereo”, “Mandate un aereo per Javier e Zeudi, visto che lui é così influenzabile” e ancora “Un suggerimento per il fratello di Javier: perché non mandare ora un bell’aereo con scritto ‘bacia il Brasile’? Forse Javier ha bisogno di un suggerimento/colpetto dalla famiglia per baciare la donna che desidera”.

Al contrario c’è chi apprezza la scelta della famiglia di Javier Martinez: “Tutti a criticare la famiglia di Javier per l’aereo. Hanno fatto benissimo, l’hanno semplicemente messo in guardia dicendo se proprio devi scegliere fidati di Helena altrimenti vai per la tua strada solo. Provate a non dare loro ragione. Bravissimi Martinez”.