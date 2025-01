Fonte: IPA Iago Garcia

Alfonso Signorini ha aperto la puntata del 27 gennaio 2025 del Grande Fratello con un doveroso momento di riflessione sulla ricorrenza del Giorno della Memoria, per porre l’attenzione sull’importanza del ricordo, una fiaccola che le generazioni si passano di mano in mano. In seguito il presentatore ha salutato i nominati della puntata, dichiarando che, chiunque fosse stato eliminato, la perdita per il reality show sarebbe stata grande perché in lizza si trovavano dei nomi davvero importanti.

Ma l’eliminazione non è stata l’unica emozione riservata ai telespettatori dall’episodio serale del reality show, che ha visto anche tre nuovi ingressi.

Maria Teresa Ruta, ventata di aria fresca. Voto: 10

La prima nuova concorrente a fare il suo ingresso nella casa del Grande Fratello, nel corso dell’episodio del 27 gennaio 2025, è stata Maria Teresa Ruta, definita da Alfonso Signorini: “Miss scoppiettamento. Chi è più scoppiettante della Ruta, è un turbine che non si riesce a spegnere”. In seguito si sono aggiunti al cast anche Mattia Fumagalli e Federico Chimirri.

La presentatrice non ha deluso le aspettative perché si è presentata in puntata con un eccentrico look a forma di torta nuziale a piani: “Maria Teresa ma sei una torta nuziale”. L’ex gieffina ha spiegato la sua scelta particolare con una voglia di stupire e aggiungendo che, in caso s’arrivasse fino al suo compleanno, avrebbe avuto già il dolce per festeggiarlo.

I diversi inquilini del Grande Fratello hanno accolto con molto affetto il suo ingresso e lei si è raccontata con la solita ironia: “Sono la Ruta di scorta… Io questa casa la amo, ci ha dato tantissimo, tanto amore”. Maria Teresa Ruta ha spiegato di non essersi preparata per la sua nuova avventura, perché vuole avere delle impressioni in prima persona dei suoi compagni d’avventura e che è a disposizione dei suoi compagni, in caso sentissero il bisogno di sclerare.

Il triangolo no. Voto: 3

Come diceva il grandissimo Renato Zero: “Il triangolo no”, anche al Grande Fratello sarebbe meglio non continuare a insistere con tutte le dinamiche che riguardano i triangoli amorosi, che poi diventano quadrilateri e altri poligoni, tanto da far perdere il filo delle relazioni sentimentali anche ai più attenti telespettatori.

Ma la produzione invece, ovviamente, accende i riflettori su queste situazioni poco chiare e le mette al centro della narrazione. Quindi Javier Martinez, che era interessato in precedenza a Shaila Gatta, Helena Prestes e Chiara Cainelli, adesso sembra interessato a Zeudi Di Palma, anche se, come sempre, neanche lui ne è certo. L’interesse del pallavolista sarebbe ricambiato dall’ex Miss Italia che, però, avrebbe piacere ad approfondire la conoscenza anche con Helena Prestes.

La questione, quindi, è così ingarbugliata da far provare disinteresse ai telespettatori. Quando la gieffina brasiliana ha promesso di tirarsi fuori da tutto questo, dunque, si è tirato un vero e proprio sospiro di sollievo: “Io sono fuori da questa situazione, è una mia scelta, devo tutelarmi”.

Il nuovo triangolo sarà veramente arrivato alle battute finali?

Jasmine Carrisi, incisiva. Voto: 10

Jasmine Carrisi ha varcato la mitica Porta Rossa della casa del Grande Fratello per fare una sorpresa alla zia Amanda Lecciso, che per lei è anche: “La sua amica del cuore”.

La giovane ha utilizzato delle parole piene d’affetto nei confronti della gieffina: “Mantieni la calma, noi ti seguiamo, io non ho più una vita sociale. Mi manchi, ti amo, sono una tua fan”, ma è stata anche protagonista di due confronti diretti con Mariavittoria Minghetti e Shaila Gatta.

La ragazza in poche parole semplici ha saputo spiegare alla dottoressa cosa non ha apprezzato di lei definendola non coerente, corretta e vera: “Sei stata una grande delusione per me, all’inizio eravate molto amiche. Amanda ti ha dato il cuore, però, la pugnalavi alle spalle. Sono felice che l’hai nominata, così l’ha potuto capire”.

Al contrario Jasmine Carrisi ha svelato di apprezzare il comportamento della ballerina perché sempre sincero nel bene e nel male: “Non amo i tuoi atteggiamenti, con Amanda almeno sei stata sempre coerente, gliel’hai detto in faccia”.

Iago Garcia, coerente. Voto: 10

Iago Garcia è tornato da pochi giorni nella casa del Grande Fratello ma già ha mostrato nuovamente tutto il suo carisma e una caratteristica davvero rara lì dentro: la coerenza. L’attore spagnolo, infatti, non ha perso un attimo per rispondere chiaramente al presentatore che gli chiedeva chi volesse fuori, facendo il nome di Lorenzo Spolverato e, in seguito, di Shaila Gatta. Indirizzando alla ballerina anche delle parole molto dirette, in cui le ha consigliato di recuperare l’educazione che ha e di mostrare nuovamente la parte migliore di sé, che adesso non sta facendo più vedere.

Anche il siparietto con Stefania Orlando e i suoi complimenti galanti nei suoi confronti sono veramente godibili dal pubblico da casa, abituato a dei corteggiamenti meno cortesi nella casa più spiata d’Italia.

Jessica e Luca emozionanti. Voto: 10

Dopo settimane complicate a livello di sensibilità, Jessica Morlacchi e Luca Calvani sono riusciti a mostrare una pagina davvero toccante ai telespettatori del reality show, durante l’episodio del 27 gennaio 2025. I due si sono infatti riavvicinati e abbracciati, trovando un punto d’incontro attraverso un discorso in terza persona. L’attore, infatti, si è riavvicinato a lei, facendo finta di voler conoscere una nuova ragazza e chiedendole dei suggerimenti per approcciare con lei, quando in realtà tra le righe parlava del loro rapporto.

Dopo questa discussione, la cantante si è sciolta, ha messo da parte i propositi battaglieri nei suoi confronti e tra di loro è riaffiorato il bene: “Quando lo provi e non ce l’hai più, poi ti manca… Non sarà che in un’altra vita io e te, è successo qualcosa ma ce lo ricordiamo e non ce lo ricordiamo?”.

Javier Martinez, un guizzo di carattere. Voto: 6

Da settimane ormai si parla di Javier Martinez solo in relazione ai suoi corteggiamenti amorosi, visto che il pallavolista fa vedere di sé davvero poco altro. Lo sportivo, inoltre, ha sempre dimostrato di non avere un carattere fumantino e di essere particolarmente riflessivo. Nella puntata del 27 gennaio 2025 del GF, Javier Martinez, colpito nell’orgoglio dalle chiacchiere su di lui di due donne Chiara Cainelli e Shaila Gatta, ha finalmente reagito in modo istintivo, affermando riguardo la prima: “Ho sopravvaluto la sua intelligenza” e mettendo in nomination la seconda. Voto 6 d’incoraggiamento, sperando che continui così.