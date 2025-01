Anticipazioni Grande Fratello del 27 gennaio, tre nuovi ingressi nella Casa

Fonte: IPA Alfonso Signorini

Ventiseiesima puntata per il Grande Fratello, che torna anche il 27 gennaio in diretta con la conduzione di Alfonso Signorini. Come era stato annunciato nelle settimane precedenti, nella Casa più spiata d’Italia arriveranno nuovi inquilini, pronti a vivacizzare le dinamiche tra i concorrenti e dare una spinta al reality show, che ci accompagnerà per ancora tante settimane. Ecco cosa accadrà stasera, tra confronti, graditi ritorni e qualche provvedimento.

Grande Fratello, le anticipazioni del 27 gennaio

Dopo il maxi ripescaggio che ha fatto rientrare in gioco Helena, Eva, Jessica e Iago, arriveranno tre nuovi inquilini nella Casa del Grande Fratello, pronti a dare vita a nuove dinamiche di cui il pubblico è sempre più bramoso. A varcare la porta rossa saranno il maestro di sci Mattia Fumagalli; l’argentino Federico Chimirri, chef di giorno e DJ di notte; e la conduttrice Maria Teresa Ruta, che tornerà al Grande Fratello dopo l’esperienza del 2020, quando prese parte al reality in coppia con la figlia Guenda Goria.

Durante la serata è prevista una nuova eliminazione: Lorenzo, Shaila, Iago, Stefania, Luca Calvani e Amanda sono i sei concorrenti che rischiano di uscire dal gioco. Secondo i sondaggi sarebbe Spolverato quello più a rischio: chi verrà eliminato o

usufruirà del bonus “seconda vita”?

Il confronto tra Helena e Zeudi De Palma

Il rientro di Helena Prestes ha generato molti malumori all’interno della Casa. Shaila, Lorenzo e Alfonso hanno espresso il loro dissenso nei confronti della scelta della produzione e in tanti non sono convinti della pace ritrovata tra le due, che si mostrano complici e in armonia.

La modella sarà al centro di diversi confronti durante la diretta del 27 gennaio, e si parlerà anche del rapporto tra Helena e Zeudi. L’ex Miss Italia si era avvicinata a Javier ma dopo il ritorno in casa di Helena aveva ammesso di essere interessata a lei, e non al pallavolista. Peccato però che negli ultimi giorni Zeudi abbia tentato dei nuovi approcci con Javier, ammettendo di stare molto bene con lui.

Helena ha ammesso di essere delusa e di non fidarsi più della coinquilina e questa sera le due avranno modo di confrontarsi anche con Javier, visto che Helena ha ammesso di essere interessata a lui.

Ovviamente non mancheranno le sorprese: dopo aver visto nelle ultime settimane Amanda in difficoltà, anche a causa di critiche da parte di altre concorrenti, Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, entrerà in Casa per dare un supporto all’amata zia.

Dove e quando vedere il Grande Fratello

La nuova puntata del Grande Fratello va in onda su Canale5 il 27 gennaio per le 21,35 subito dopo il consueto appuntamento con Striscia la notizia, con la conduzione di Alfonso Signorini. Il programma è trasmesso in contemporanea anche sulla piattaforma di streaming Mediaset Infinity dove rimane fruibile anche per i giorni successivi alla messa in onda. In studio ritroveremo le opinioniste Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici mentre Rebecca Staffelli è, come sempre, la voce dei social. Lo show vive anche sui social attraverso l’hashstag ufficiale che ogni settimana raccoglie centinaia di commenti.