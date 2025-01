Anticipazioni Grande Fratello del 23 gennaio, Lorenzo rischia provvedimenti

Fonte: IPA Alfonso Signorini

Nuovo appuntamento con il Grande Fratello, che torna con la venticinquesima puntata di questa edizione. Alfonso Signorini, affiancato dalle opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, dovrà fare i conti con il malcontento degli inquilini della Casa più spiata d’Italia, che non hanno affatto gradito la mossa del maxi ripescaggio per ravvivare le dinamiche del reality show. Durante la diretta si potrebbe anche aprire il caso Lorenzo Spolverato, che dopo aver ammesso di aver violato il regolamento del gioco potrebbe subire dei provvedimenti disciplinari. Cosa accadrà il 23 gennaio?

Grande Fratello, le anticipazioni del 23 gennaio

Provvedimenti in vista per Lorenzo Spolverato? Così parrebbe: il concorrente ha ammesso aver infranto le regole della trasmissione, dopo le accuse di Luca Calvani. Tra i due si è infatti consumata una discussione accesa, che ha portato a una confessione inaspettata, quella di aver infranto le regole della trasmissione.

In occasione della trasferta in Spagna di qualche mese fa Lorenzo avrebbe utilizzato un telefono cellulare visitando anche i social: “Ho guardato l’engagment di Tommy e gliel’ho detto. Gliel’ho detto per dargli un consiglio, lui lo ha detto a Mariavittoria, ma questo vuol dire che di Mariavittoria non posso fidarmi”, ha ammesso a Shaila Gatta e Pamela Petrarolo durante una chiacchierata in seguito allo scontro con l’attore.

Bisognerà aspettare la puntata del 23 gennaio per scoprire la punizione che la produzione ha in serbo per Spolverato, che potrebbe finire in nomination diretta.

Ma non solo: è prevista una dolce sorpresa per Javier. La sua amica Jessica Notaro, una donna forte che ha combattuto e combatte la violenza sulle donne, entrerà in Casa per sostenerlo e spronarlo.

Il maxi ripescaggio (che non piace a nessuno)

Alfonso Signorini sembra essere riuscito in una missione impossibile: quella di far coalizzare pubblico e concorrenti su un unico obiettivo comune, il maxi ripescaggio che tanto sta facendo discutere fuori e dentro la Casa del Grande Fratello.

Durante la venticinquesima puntata vedremo infatti i primi i primi ripescaggi della storia del reality show, che farà rientrare in gioco quattro dei sei concorrenti in nomination tra Eva Grimaldi, Federica Petagna, Helena Prestes, Iago Garcia, Jessica Morlacchi e Michael Castorino. I quattro ex gieffini più votati potranno tornare nel programma, mentre all’interno della casa sono tutti salvi.

Salvi si, ma non certo d’accordo con il provvedimento della produzione: i nervi all’interno della Casa sono tesissimi e in tanti tra gli inquilini hanno rifiutato il confessionale per protesta. Durante la puntata scopriranno che, a fronte del ripescaggio degli ex, il Grande Fratello ha riservato per alcuni di loro un “bonus”.

Il ripescaggio avrebbe cambiato le carte in tavola al Grande Fratello: secondo alcune anticipazioni, il 23 gennaio Maria Teresa Ruta avrebbe dovuto varcare di nuovo la porta rossa, ma del suo ingresso – almeno per il momento – non si discute. L’ex gieffina tornerà davvero nella Casa?

Quando e dove vedere il Grande Fratello

La nuova puntata del Grande Fratello va in onda su Canale5 il 23 gennaio in diretta con la conduzione di Alfonso Signorini. Il programma è trasmesso in contemporanea anche sulla piattaforma di streaming Mediaset Infinity dove rimane fruibile anche per i giorni successivi alla messa in onda. In studio ritroveremo le opinioniste Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici mentre Rebecca Staffelli è, come sempre, la voce dei social. Lo show vive anche sui social attraverso l’hashstag ufficiale che ogni settimana raccoglie centinaia di commenti. L’appuntamento con la diretta è atteso per le 21,35 subito dopo il consueto appuntamento con Striscia la notizia.