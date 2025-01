La puntata del 20 gennaio del Grande Fratello ha avuto come filo rosso i rientri in casa: il pubblico ha deciso per il ripescaggio

Il Grande Fratello ha capto di non poter fare a meno di alcuni concorrenti, chiave narrativa di questa edizione. Alcuni sono usciti fin troppo in fretta e altri, come Jessica ed Helena, in seguito a eventi rocamboleschi. Un colpo di spugna e sei personaggi rientrano, anche se il gruppo sarà sfoltito tra una settimana. Ecco le pagelle della puntata di lunedì 20 gennaio 2025.

Il ripescaggio. Voto: 4

Lascia un po’ l’amaro in bocca la trovata del Grande Fratello, utile per gli ascolti ma in piena contraddizione con quanto avvenuto in Casa nel corso del recente periodo. La punizione per il comportamento tenuto durante il gioco, pessimo esempio per il pubblico, non conveniva a nessuno. Si è dunque deciso di aggirarla, mascherandosi dietro il volere del pubblico sovrano. A conti fatti, la polemica del bollitore, dell’aggressione sfiorata e della violenza verbale è servita unicamente a dare contenuti utili per due puntate di “processo”, per poi avviare un processo reboot.

Shaila e Lorenzo. Voto: 3

Ancora una volta il Grande Fratello lascia passare messaggi pericolosi quando si parla d’amore. Il termine è usato impropriamente nel caso di Shaila e Lorenzo, considerando ciò che i due mostrano. Che i sentimenti che provano possano conoscerli soltanto loro due, come ripetono a chiunque, è innegabile la possibilità di tirare alcune somme sulla base di quanto mostrano pubblicamente. Gridarsi contro costantemente, fino a perdere la voce, denigrarsi verbalmente, senza la minima cura per lo stato dell’altro/a, e costringersi in un loop di emotività “dopata”, tra eccessi d’ira ed eccessi di tenerezza, non è amore o almeno non sano. Da relazioni del genere si scappa.

La storia di Pamela Petrarolo. Voto: 7

Tornano le immagini della ricostruzione dei momenti cardine della vita di Pamela Petrarolo. Un momento che ha di certo lasciato il segno, indice di grande trasparenza emotiva. Si ritorna su quei punti e in particolare sulla scomparsa improvvisa del fratello. Allontanatosi da un giorno all’altro, senza lasciare messaggi o tracce. Un dolore condiviso con i genitori e l’intera famiglia.

Sua madre Cinzia giunge in Casa per abbracciarla e lanciare un appello. Se il sogno è che torni a casa, ci si accontenterebbe anche di un messaggio o una chiamata. In questo clima, davvero pessima la gestione di Signorini, che si muove come un elegante in un negozio di cristalli, suggerendo temi (l’ingresso in una setta, ad esempio) per evitare di non dimenticare nulla di questo tema succulento e poi operando una repentina “inversione a U”, per chiudere il tutto con un sorriso forzato.

Gli schieramenti. Voto 4

Abbiamo già visto in passato quanto male abbiano fatto gli schieramenti. Qualcosa che negli ultimi anni si ripete con grande precisione. Si sente il bisogno di dividere la Casa in maniera netta, come in Selvaggi di Carlo Vanzina (perché quanto mostrato non merita esempi più elevati), agendo di conseguenza gli uni contro gli altri. I frutti sono sempre stati pessimi e la produzione dimostra di non imparare dagli errori. Pur augurando un clima migliore, criticando tutti per non aver impedito l’esasperazione della situazione Jessica-Helena-Ilaria, si alimenta il fuoco dell’odio in trincea tra fazioni. Spalle al muro per Lorenzo e Javier, chiamando forzatamente tutti a optare per un fronte, al grido di “è tempo di scoprire chi sono gli amici e chi i nemici“.

Alfonso e Chiara. Voto: 1

Per eventi all’interno del gioco e per dinamiche scelte dalla concorrente, Chiara è divenuta “oggetto” del contendere all’interno della Casa. Una preda da conquistare, quasi. Numerosi i baci distribuiti, più o meno intensi, fino ad approdare tra le braccia di Alfonso, con il quale sembra poter nascere una frequentazione. Qualcosa di utile per entrambi ai fini del gioco. Al di là delle dinamiche e dei giochi, però, si è scelto di ignorare l’atteggiamento del giovane che, pur sottolineando il ritorno di alcuni schemi privati deleteri, non li evita e anzi vi si lascia andare in pieno.

In men che non si dica si inizia a parlare di gelosia, cedendo il passo a prime forme di possessività. Lui prova fastidio per le attenzioni date ad altri ed esterna il tutto in privato, chiamando di fatto lei a scegliere. L’interesse richiede rispetto, quest’ultimo per Alfonso si traduce in una vita di gruppo monca, in nome di un isolamento atto alla conoscenza dell’altro/a.