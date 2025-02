L’uscita di Pamela dalla casa del Grande Fratello ha portato a un cambio di programma in corsa. Televoto annullato per quanto riguarda l’eliminazione, sostituito dalla scelta del primo finalista di questa edizione. Come al solito non sono mancate polemiche, discussioni e ramanzine, ed ecco il meglio e il peggio della puntata di lunedì 10 febbraio 2025.

Ancora Shaila e Lorenzo. Voto: 3

Alfonso Signorini non sembra andarci leggero nel giudizio su Shaila e Lorenzo. Li presenta come i rosiconi, per quanto riguarda lo sguardo iper critico rivolto alla neo coppia composta da Javier ed Helena Prestes.

L’ex velina non crede in loro, soprattutto dopo l’allontanamento post intimità raggiunta. Per Shaila “la passione è passione” e non è qualcosa da poter spegnere così, con un click. Il padrone di casa ha però da tirare le orecchie alla ballerina, che ritiene volgare come parte del pubblico da casa: “Vederti sull’isola della cucina a gambe larghe, con Lorenzo sopra, onestamente non è una bell’immagine. È volgare”.

Come se non bastasse, i due devono anche spiegare d’aver superato l’ennesima crisi. Di questo passo dovremmo aver superato quota cento. Un record che fa impallidire la Fiordelisi.

Giglio e Yulia, tenerezza e sospetti. Voto: 6

Yulia si ritrova al centro dell’attenzione per un video (fuori fuoco e dalla visibilità scarsa). Il filmato mostra lei molto vicina, ipotizzando anche dei baci, a un ex tentatore di Temptation Island. Il gieffino non ci crede per un istante e i due esprimono tutto il proprio amore.

Si ripete, di fatto, quanto già avvenuto sui social della diretta interessata. Si lascia però credere al suo compagno ancora in gioco che ci fosse qualcosa di più. Del resto del fantomatico bacio neanche l’ombra nel filmato. Da Capire, poi, il motivo per il quale Tommaso sia servito come intermediario. È il primo a scoprire del video e deve avvisare Giglio che qualcosa sta per arrivare, tra imbarazzo e silenzi.

Il primo finalista. Voto: 6

Sono le donne a scegliere il primo finalista, selezionato tra gli uomini. Si organizza una votazione in Mistery Room, tra scelte a sorpresa e scontate. Helena: “Javier, perché è sempre stato un signore”, Shaila: “Lorenzo, perché credo sia sempre stato un ragazzo vero”.

Dopo un televoto flash, è Lorenzo il primo finalista di questa edizione del Grande Fratello. Ecco la sentenza di Beatrice Luzzi: “La tradizione vuole che il primo finalista, poi, non vinca il reality”. Non tutto però va come previsto, anzi. Sul led appare il nome di Javier come primo finalista ma le percentuali parlano chiaro: Lorenzo 45,6%, Javier 42,7%, Alfonso 8,2% e Giglio 3,5%. Uno stizzito Signorini avvisa: “Ognuno si prenda le sue responsabilità. Io qui non c’entro niente”.