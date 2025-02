Fonte: IPA Alfonso Signorini

Le previsioni sul Grande Fratello sono state rapidamente disattese. Dopo il ripescaggio, il primo della storia del programma, si pensava che si dovesse continuare molto più a lungo ma siamo più vicini alla finale di quanto non si immagini. Alfonso Signorini ha continuato a parlare di giro di boa per lungo tempo, ma la metà del percorso è stata ampiamente superata. Come negli anni passati, infatti, il reality è destinato a durare non più di sei mesi. Non ci sono però notizie sull’Isola dei Famosi all’orizzonte e si potrebbe dunque pensare che Pier Silvio Berlusconi abbia voluto metterla in panchina come aveva già dichiarato in passato.

Quando va in onda la finale del Grande Fratello

L’ultima puntata del Grande Fratello di Alfonso Signorini va quindi in onda alla fine di marzo proprio come l’anno scorso. Due anni prima, il programma si era concluso all’inizio di aprile ma comunque nello stesso periodo in cui sono andate in onda le ultime finali. Il ripescaggio non è quindi servito per prolungare la vita del programma che quest’anno sta faticando molto con gli ascolti, ma per ravvivare le dinamiche interne che stavano languendo all’interno della Casa più spiata d’Italia.

Il Grande Fratello va ancora per un mese e mezzo ancora, con il raddoppio settimanale che non si ferma nemmeno durante la settimana di Sanremo. Il programma va infatti in onda regolarmente lunedì 10 febbraio e giovedì 13, senza fermarsi per lasciare spazio al Festival. La raccolta il termini di ascolti del giovedì è particolarmente delicata, dato che è la serata che in queste settimane è andata peggio di tutte. La Rete però non si arrende e continua a credere in un prodotto storico che oggi è praticamente tornato al format originale.

Il risultato del ripescaggio

Di certo, l’operazione di rivalutazione dei concorrenti ha dato il risultato sperato. Basti pensare alla storia d’amore tra Helena Prestes e Javier Martinez, che sta procedendo a gonfie vele e che si è infiammata proprio in queste ore che stanno trascorrendo all’interno del tugurio. I due si sono piaciuti fin dal principio ma hanno faticato a stare insieme. Da un lato perché lui sembrava interessato a Shaila Gatta, che poi è finita tra le braccia di Lorenzo Spolverato, e dall’altro perché lei si era mostrata vicina a Zeudi Di Palma. Ora però che hanno rotto gli indugi, tutto sembra procedere per il meglio.

Dopo la riammissione dei concorrenti già usciti, però, la Casa risulta particolarmente affollata. E ci si chiede se un mese e mezzo sia sufficiente per gestire tutte le eliminazioni che saranno necessarie per arrivare a un vincitore finale. Negli anni passati, avevamo assistito a qualcosa di assolutamente selvaggio: molti degli inquilini avevano infatti dovuto lasciare il gioco prima della finale, anche quelli che sembravano candidati alla vittoria. Ma cosa succederà quest’anno? Possiamo anticipare che è ancora tutto in divenire, mentre gli interrogativi su un necessario cambio di rotta permangono. Il pubblico non è più quello di una volta ed è quindi auspicabile un rapido cambio di contenuti.