Fonte: IPA Shaila Gatta

Amici, Striscia la Notizia, Grande Fratello: nel curriculum televisivo di Shaila Gatta non manca nulla. Nata il 6 agosto 1996, è un’ex Velina e ballerina professionista. I suoi fan la amano per la simpatia, per il carisma e per essere sempre spontanea, in ogni occasione: vi sveliamo tutti i suoi segreti di bellezza, quanto è alta e quanto pesa.

Shaila Gatta: altezza e peso

Shaila Gatta è alta 170 cm e pesa circa 55 kg. Di Aversa, è cresciuta a Napoli, nel quartiere di Secondigliano: i genitori, Luisa e Cosimo, l’hanno infine sostenuta lungo il suo percorso artistico (anche se il papà inizialmente non “capiva”), poiché sin da bambina ha dimostrato un talento innato per la danza, che ha coltivato con enormi sacrifici. Tanto che, a 16 anni, ha scelto di lasciare gli studi linguistici per trasferirsi a Roma e concentrarsi sugli stili di ballo. La notorietà non tarda ad arrivare: il debutto nel 2015 nella quattordicesima edizione di Amici, per poi entrare nei corpi di ballo in vari programmi televisivi.

Uno dopo l’altro, conquista numerosi show, da Tale e Quale Show fino a Ciao Darwin, per poi arrivare a Striscia la Notizia come Velina e a Paperissima Sprint. Il 16 settembre 2024 fa il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello, il reality show condotto da Alfonso Signorini, durante la prima puntata: un’entrata in grande stile, dove sin da subito mostra il suo forte carattere e il talento nella danza.

I segreti di bellezza di Shaila Gatta

Con 928 puntate, è lei la Velina più longeva di Striscia la Notizia. Nel corso delle interviste rilasciate negli anni, ha rivelato di essere una super sportiva, con sempre “mille progetti in testa”. Supporter della Body Positivity, ha ammesso alla Gazzetta di allenarsi tutti i giorni, curando il suo corpo per essere come desidera. “Perché è un mio desiderio sentirmi in forma, perché mi piaccio e quando mi guardo allo specchio sto bene. Mi sento donna. Ma non perché ho un bel fisico. Mi sento donna per le scelte che prendo ogni giorno nella mia vita”.

Il suo corpo, quindi, è il frutto di tutte le scelte che ha compiuto fino a oggi, al di là della danza stessa: si prende cura della sua mente e della sua alimentazione. “Mi alleno praticamente tutti i giorni, con le mie allieve. Io ballo con loro, non sono la persona che dà indicazioni e resta a guardare. Quando non insegno, mi alleno da sola. Non è una questione solo fisica, è una cosa che mi rende felice. Per quanto riguarda l’alimentazione, mangio sano. Io sono napoletana, la nostra cucina è molto ricca. Ma diciamo che ho imparato… ad alleggerirla! Non mangio riso, pollo e verdure. Mangio tutto, ma in modo equilibrato e affidandomi a dei nutrizionisti”.

Da alcuni anni, oltre al ballo, ha scelto di studiare canto e recitazione, per allargare il suo bagaglio culturale. E anche alle giovani ha sempre consigliato di studiare, di formarsi e di aggiornarsi, perché è la curiosità che spinge a migliorarsi, per realizzare, infine, tutti quei famosi “sogni nel cassetto”.