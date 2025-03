Grande Fratello, Beatrice Luzzi nei guai e Signorini l’attacca: “Hai infranto il regolamento”

La rottura tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato è stata decisamente burrascosa. I due hanno abituato il pubblico a un costante tira e molla nel corso dei mesi, generando numerose polemiche. Ora, però, il sentimento pare ormai esaurito. Ha ceduto il posto a un’acredine decisamente malsana, che serpeggia in casa e travolge un po’ tutti. Alfonso Signorini ha voluto un loro faccia a faccia e le cose non sono andate per il meglio.

Shaila contro Lorenzo

Shaila Gatta sembra avere le idee chiare. A suo dire, infatti, Lorenzo non teneva a questa storia d’amore. Dopo la puntata ha rifiutato di parlarle e, in generale, ha sempre tentato di allontanarsi da qualsiasi ipotesi di confronto in settimana. La voglia di parlare gli è però tornata in puntata, in diretta.

Di fatto ora lei lo attacca usando gli stessi temi che per mesi fan e concorrenti hanno adoperato. Non a caso Cesara Buonamici sottolinea come, a suo dire, l’ex velina abbia finalmente aperto gli occhi. Ce ne ha messo di tempo, ribadisce.

È chiaro come tutto lo studio sia contro Lorenzo. Cesara sottolinea anche come lui abbia tenuto decisamente più al programma che a lei. Ha ricordato una domanda di Signorini di mesi fa: “Preferiresti vincere il Grande Fratello o Shaila?”. La risposta aveva un certo peso allora ma ne ha uno ben diverso oggi: “Shaila ce l’ho già, ora pensiamo al Grande Fratello”.

Alfonso Signorini duro contro Beatrice Luzzi

Sul finire dello scontro tra i due ex fidanzati più chiacchierati di questa edizione del Grande Fratello, è accaduto qualcosa di problematico. Stefania Orlando ha raggiunto il centro dello studio, così da poter dire la sua.

Sui social si è già espressa contro Shaila. Ora che non ha raggiunto la finale grazie alla coppia, la sfascia e attacca Lorenzo. Questo è il suo pensiero. Come detto, però, lo studio è dalla parte dell’ex velina ed ecco che Beatrice Luzzi corre in suo soccorso.

“Shaila ha lasciato Lorenzo dopo una scenata, dinanzi alla quale qualsiasi donna avrebbe dovuto lasciare il proprio uomo. Sappi Shaila che sotto il post di Stefania ci sono decine e decine di commenti iper negativi, quindi stai tranquilla e non rinnegare il tuo percorso”.

Alfonso Signorini, che nell’ultimo periodo ha vissuto situazioni non propriamente facili, inizia a criticarla con toni quieti: “Beatrice, non si dice”. Il riferimento è al regolamento, che vieta di fornire informazioni provenienti dall’esterno. In pochi secondi, però, il conduttore cambia atteggiamento e, di fatto, mette a tacere l’opinionista.

Tanti dubbi sulla prossima edizione del Grande Fratello, con uno studio che potrebbe veder cambiare tutti i suoi protagonisti. Se però Signorini ha chance di permanenza, la Luzzi sembra appesa a un filo.

“Noi abbiamo letto il post di Stefania perché è una ex concorrente che ha mosso una critica. Tu, nelle vesti di opinionista, non devi rivelare i tipi di commenti che ci sono. Questo non è relativo all’argomento. Sarà importante, ma per regolamento non si può fare”.

Beatrice prova a difendersi, ma Signorini non ne vuole sapere. In questa fase le dinamiche del GF sono molto attenzionate, con il televoto sotto stretta osservazione (c’è chi sostiene che il sistema a pagamento non conferisce un reale potere decisionale al pubblico).

Qualcosa si è rotto tra conduttore e opinionista ed è avvenuto sotto gli occhi di tutti. Lei sostiene che far leggere soltanto il post sia scorretto nei confronti di Shaila, perché ciò le fornisce una verità parziale. Ed ecco allora la chiusa: “Tu resta delle tue convinzioni, ma hai fatto una cosa non corretta. È inutile che siamo qui a pontificare sulle informazioni date dall’esterno e poi parliamo dei commenti. Non si fa”.