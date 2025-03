La conclusione del Grande Fratello è dietro l’angolo, occorre dunque pensare alle eliminazioni. Due sono state decretate nella puntata di lunedì 17 marzo. Prima di arrivarci, però, ci si è mossi in un mare di polemiche. Signorini stavolta ha avuto da ridire anche sul suo stesso team in studio.

Mariavittoria, Tommaso e Zeudi, il triangolo. Voto: 3

Tommaso ha mostrato il suo lato geloso quando, in settimana, Mariavittoria ha fatto un bagno in vasca con Zeudi. Una situazione decisamente spiacevole, quella creata dal fiorentino, che ha evidenziato un atteggiamento possessivo.

L’ex miss parla di “follia” in merito alle parole di Tommaso, che vede però nelle sue azioni una chiara strategia per avere un ruolo in casa e visibilità. La sua ricostruzione è la seguente: ha nominato entrambi, ha sostenuto che a Mariavittoria piacessero le donne e poi “si è infilata in vasca”.

L’unica a sostenere Tommaso è Helena, unicamente perché il nemico del mio nemico, è mio amico. In studio invece si scagliano contro il fiorentino. Cesara Buonamici gli dice che deve crescere, mentre Beatrice Luzzi spiega: “Invece d’essere felici nei momenti in cui la propria donna è felice. (…) Si diventa possessivi e questo non è vero amore”.

Shaila, Lorenzo e Beatrice. Voto: 5

Sono mesi che si trascina la storia tra Shaila e Lorenzo. Una fiction che non vuole saperne di raggiungere la puntata conclusiva e, intanto, occupa spazio nel palinsesto e ammorba il pubblico. Lei ha smesso di difenderlo e ora lo attacca duramente.

Si è resa conto che il suo era un teatrino per ottenere visualizzazioni e tentare di vincere il Grande Fratello. Cesare è dalla sua e sottolinea come finalmente ci sia arrivata. Lorenzo però non ci sta a parlare per il cattivo della situazione. Ha però poche frecce da spendere per sé, soprattutto dopo le sue scenate e sfuriate.

Chi è dalla sua? Stefania Orlando. Aveva sostenuto Shaila quando aveva deciso di lasciarlo ma poi ecco il dietrofront. Ritiene che l’ex velina ora gli dia contro per tentare di raggiungere la finale, non essendoci riuscita grazie alla coppia.

Beatrice Luzzi allora interviene a gamba tesa: “Sotto il post di Stefania c’erano tanti commenti negativi (nei confronti della Orlando, ndr). Stai serena Shaila”. Signorini, rosso di rabbia, critica in diretta l’opinionista, rea d’aver infranto il regolamento. In poche parole la rimette al suo posto, mentre Luzzi protesta. Dopo tante polemiche, il conduttore non può davvero ammettere qualcosa del genere.

Prima eliminazione finta. Voto: 5

Helena si è riavvicinata a Lorenzo, generando una nuova dinamica pro finale. Qualcosa che ha infastidito Shaila ma soprattutto Javier. Lui ha addirittura cambiato posto sul divano, così da starle lontano. È nervoso e, quando il televoto ne decreta l’eliminazione, quasi scappa da lei, che gli chiede di fidarsi. Ecco le percentuali: Chiara 36.3%, Helena 25.1%, Shaila 18.2%, Mariavittoria 10.4%, Javier 10.1%.

Eliminazione però messa in ghiaccio, perché Javier scopre d’avere il bonus per rientrare. Helena applaude in lacrime ma Signorini precisa: i bonus scadono stasera e in semifinale, lunedì 24 marzo, tutti saranno eliminabili, tranne i finalisti.

Televoto flash e vera eliminazione. Voto: 6

La vera eliminazione di stasera è figlia di un processo lungo. I tre finalisti sono in Super Led per una scelta importante: Lorenzo salva Shaila, avviando una catena di decisioni. L’ex velina salva Chiara, che nomina poi Giglio.

Il giovane salva Javier, che salva Helena “nonostante tutto”. Restano Tommaso e Mariavittoria, con il privilegio di poter trascinare al televoto flash chiunque: scelgono Chiara. A uscire è Tommaso. Coppia scoppiata e chi può dire che in poche settimane non cambino gli equilibri interni, considerando quanto siano fragili: Chiara 46.54%, Mariavittoria 28.23%, Tommaso 25.23%.