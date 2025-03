GF, nuove tensioni tra Lorenzo e Shaila: “Lui dopo tanti mesi non ha imparato niente”

Fonte: IPA Shaila Gatta

A pochi giorni dalla finalissima del Grande Fratello, la tensione nella Casa ha raggiunto livelli da reality dai toni trash. Gli ultimi a regalare perle di spettacolo sono Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, protagonisti di un melodramma che nemmeno le soap turche oserebbero scrivere.

Sembravano inseparabili, ma a quanto pare, quando il traguardo si avvicina, anche le grandi storie d’amore si sciolgono come neve al sole. E ovviamente, il tutto condito da insulti, frecciatine e sceneggiate.

La decisione di Shaila Gatta: un taglio netto con il passato

Dopo mesi passati a contendersi il titolo di coppia perfetta del reality, la ballerina ha fatto dietrofront e ha scaricato Lorenzo con la velocità di un televoto lampo. Una decisione talmente improvvisa da far storcere il naso a più di un telespettatore, soprattutto perché arrivata esattamente dopo che Zeudi Di Palma ha strappato un biglietto per la finale. Coincidenze? Difficile crederlo. Più che una rottura sentimentale, il tutto sa di strategia ben calcolata, con Shaila pronta a smarcarsi dalla relazione come un concorrente che si libera di una zavorra prima dello sprint finale.

Lorenzo ha riversato tutto il suo disappunto su Chiara Cainelli e Giglio. Per lui, la fine della relazione con Shaila non ha nulla a che vedere con un improvviso risveglio sentimentale, ma piuttosto con un calcolo da manuale per arrivare in finale. “Si è stancata proprio ora, a dieci giorni dalla finale? E guarda caso, subito dopo che Zeudi ha avuto il suo posto?”, ha tuonato il modello milanese, senza nemmeno fingere di crederci davvero. D’altronde, in un reality dove le alleanze cambiano più velocemente delle nomination, sorprendersi è da ingenui.

La lite esplosiva: le parole al veleno tra Lorenzo e Shaila

La solita storia: si parte con una battuta, si passa alla provocazione e si finisce con una tragedia. La miccia si accende quando Shaila, con freddezza, spara la sua bordata: “Mi hai detto ‘in bocca al lupo per tutto’? Bene, allora in bocca al lupo anche a te e ora levati di qui”.

Lorenzo, che a questo punto potrebbe tranquillamente candidarsi per un ruolo nella prossima fiction Mediaset, non incassa ma rilancia. “Evitami, brava. Ma fallo fino in fondo. Sei una ragazzina di due anni e lo stai dimostrando”, sbotta, gettando teatralmente un panno a terra proprio mentre Shaila stava pulendo la moquette. Lei, per nulla sorpresa, lo fulmina con una delle sue frecciate memorabili: “Oddio basta, c’eccis! Ecco, è arrivato Mario Merola”. E in quel momento, il GF diventa ufficialmente una tragedia napoletana in prima serata.

A quel punto Lorenzo, che ormai sembra aver accettato il ruolo di protagonista del suo personalissimo dramma, ha deciso di chiudere la storia nel modo più teatrale possibile: ha preso il quadro che Shaila gli aveva regalato per il compleanno, lo ha fatto a pezzi e lo ha scaraventato nella pattumiera. “Guardami: tutto il rispetto che ti ho portato finisce in un bidone, Shaila. Così almeno te lo ricordi”, ha proclamato con solennità.

Il significato della frase di Shaila: Mario Merola e il passato di Lorenzo

Durante lo scontro, la battuta di Shaila su Mario Merola ha colpito Lorenzo. Il modello ha reagito di pancia, rivelando un retroscena che nessuno si aspettava: quell’espressione gli ricorda episodi di bullismo subiti da bambino. “Non pensi che magari Mario Merola me l’ha detto un bambino da piccolo e mi ha picchiato? Ecco, sì, è successo”, ha sbottato Spolverato, trasformando in un attimo la lite da sceneggiata trash a momento di fragilità personale.

Il pubblico, ovviamente, si è diviso: c’è chi ha letto nelle parole di Lorenzo una confessione sincera e chi, invece, ha colto l’ennesimo tentativo di far leva sulla sensibilità degli spettatori. In ogni caso, una cosa è certa: in questa edizione del GF, ogni parola è un’arma a doppio taglio.

Shaila Gatta, ormai distante da Lorenzo Spolverato, ha confidato a Chiara Cainelli di non riuscire più ad avere un contatto con lui e di voler pensare solo a sé stessa. Tra riflessioni e strategie, la ballerina si prepara al televoto mentre le accuse di calcolo per arrivare in finale si fanno sempre più insistenti.