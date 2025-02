Fonte: IPA Alfonso Signorini

Ancora una volta Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sono stati tra i protagonisti della puntata serale del Grande Fratello. I due concorrenti e la loro tormentata storia d’amore, infatti, riescono spesso a catalizzare l’attenzione del pubblico e a porsi al centro delle trame dei diversi episodi del reality show.

Così è stato anche nella puntata del 27 febbraio 2025 in cui la ballerina e l’attore hanno comunicato ai telespettatori del reality show di aver deciso di separare, almeno momentaneamente, le loro strade, dopo una lite a dir poco furibonda di cui sono stati protagonisti.

La fine degli Shailenzo

Fin dai primi giorni di messa in onda del Grande Fratello 2024/2025, il sentimento scattato tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato ha interessato molti telespettatori del reality show, che si sono auto-denominati Shailenzo, nomignolo utilizzato anche per definire la coppia di concorrenti. Dopo mesi di passione travolgente e amore dichiarato in ogni puntata, i due sembrano essere arrivati alla convinzione che sia meglio per loro lasciarsi, come affermato nel corso della puntata del 27 febbraio 2025.

Infatti, nel corso dell’episodio serale dello show televisivo, la ballerina è stata chiamata in Confessionale da Alfonso Signorini e, in quella parte riservata della casa, ha svelato al pubblico che il suo rapporto amoroso si era concluso: “Non stiamo insieme”. In seguito i telespettatori hanno potuto visionare l’ultima lite tra l’ex coppia che è sfociata anche in insulti e momenti di rabbia incontrollata di Lorenzo Spolverato.

Shaila Gatta ha spiegato la sua scelta, parlando d’incompatibilità caratteriale e di voglia di mettersi al primo posto: “Tolta la passione poi si vedono i caratteri e l’incompatibilità, purtroppo dal mio lato c’è sempre un mettersi al secondo posto”. La miccia tra i due è nata quando l’attore ha voluto svelare a tutti che la sua fidanzata è stata gelosa di Chiara Cainelli.

Nel corso del loro scambio d’opinioni acceso, Shaila Gatta ha anche accusato il concorrente di voler unicamente creare una dinamica per essere al centro delle trame della prossima puntata: “Questo volevi, il tuo video ce l’hai”. Lorenzo Spolverato, dal canto suo, ha risposto per le rime a quanto affermato da quella che era la sua fidanzata: “Ti devi vergognare… Questo è quello che pensi di me”. Il concorrente è sembrato molto sicuro di volere, a sua volta, un distacco dalla ballerina: “Ci sono dei problemi nostri individuali che forse facciamo fatica ad accettare e vedere”.

Anche Alfonso Signorini ha voluto dire la sua su quanto è accaduto: “Non è più un rapporto sano quello tra voi due perché l’amore non può portare a questo”. Quando il concorrente ha perso il discorso, perché in video era comparsa Shaila Gatta, il presentatore ha commentato quanto visto con parole ficcanti: “Qui sei Mario Merola all’infinito. Dopo tutto quello che vi siete detti, ‘Oddio adesso la vedo non so più cosa dire’, ma chi ci crede?”.

Alfonso Signorini bacchetta Lorenzo Spolverato

Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta sono stati protagonisti di una forte lite negli ultimi giorni, che li ha portati alla scelta di lasciarsi. Ma tra i due Lorenzo Spolverato si è lasciato andare anche a dei gesti d’ira, che Alfonso Signorini ha voluto stigmatizzare: “Il fatto che tu sia un finalista non significa che tu sia esente… Se il Grande Fratello vuole, ti può anche squalificare… Io ti avrei tranquillamente squalificato”.

Il conduttore televisivo ha chiesto al concorrente di tenere sempre un atteggiamento civile e di ricordarsi anche che ha una responsabilità come primo finalista del reality show. Lorenzo Spolverato, dal canto suo, ha affermato di essere pronto a migliorare.