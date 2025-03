Shaila Gatta dopo l’eliminazione del GF: “Furiosa e in lacrime”. Il retroscena

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Shaila Gatta

Un lunedì epico, quello di Mediaset: in data 24 marzo 2025 è andata in onda in prima serata su Canale 5 l’attesissima semifinale che durante questa apparentemente interminabile edizione del Grande Fratello ha tenuto con il fiato sospeso tutti i concorrenti in gara. A trionfare, dopo le mille vicissitudini che l’hanno vista protagonista assoluta, è stata Helena Prestes: dopo averla fatta franca per ben due televoti nel corso della diretta, la modella brasiliana è riuscita a battere Shaila Gatta, conquistandosi dunque di diritto il quarto posto come finalista dopo Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi e Zeudi Di Palma.

Ben diverso il destino della ballerina che, invece, si trova attualmente fuori dalla Casa più spiata d’Italia. Sebbene in un primo momento la sua reazione abbia mostrato imprevista serenità, nelle ultime ore sarebbero emersi dettagli al riguardo.

Grande Fratello, il retroscena sulla semifinale: “Shaila nera e in lacrime”

Un momento che pareva non arrivare mai, ma che ogni buon telespettatore attendeva con trepidazione: stiamo ovviamente parlando del clamoroso scontro diretto al televoto tra le due rivali d’eccellenza della diciottesima edizione del Grande Fratello – ancora in corso – e ciò vale a dire Helena Prestes e Shaila Gatta.

La vittoria della prima sulla seconda è stata schiacciante stando alle percentuali emerse, un colpo di scena che l’ex ballerina di Amici di Maria De Filippi certo non si aspettava, forse convinta di battere facilmente l’avversaria, come affermato più volte durante la sua permanenza in Casa.

Una serata non facile per la più longeva Velina mora di Striscia la Notizia, la quale non solo ha dovuto dire addio al sogno della finale ma anche – seppur momentaneamente – al fidanzato Lorenzo Spolverato. Nonostante la sua eloquente espressione tradisse un certo rammarico, Shaila è sembrata inaspettatamente tranquilla stando a quanto affermato ai microfoni della trasmissione:

“Sono felice perché esco a testa alta. Ormai manca una settimana e non li sopportavo più. Poi l’importante è quello che accade dopo e non è il gioco quello che conta davvero. Certo, mi sarebbe piaciuto sicuramente fare l’ultima settimana. Però sono libera dopo sei mesi e mezzo, vado dalla mia famiglia e tifo per Lollo.”

La verità, però, sarebbe del tutto diversa. Stando alle indiscrezioni rivelate da Deianira Marzano, celebre Influencer ed esperta suprema di Gossip, sarebbe stato il dietro le quinte ad ospitare la genuina reazione dell’oramai ex inquilina. Non appena spente le telecamere, Shaila sarebbe scoppiata in lacrime ed avrebbe persino avuto un acceso confronto con alcune accanite sostenitrici di Zeudi Di Palma, che l’avrebbero pesantemente insultata.

“Stamattina ho sentito ***, il ragazzo che lavora lì in redazione – ha detto su Instagram la Marzano – Praticamente mi ha detto che Shaila ieri sera era nera, che davanti alle telecamere non l’ha dato a vedere ma dopo è esplosa in lacrime per Lorenzo e per aver perso contro Helena. E fuori ha litigato con alcune fan di Zeudi perché l’hanno insultata e lei ha risposto.”

Amedeo Venza conferma le voci circa la tumultuosa reazione di Shaila all’eliminazione

A confermare la versione della ben informata collega, puntualissimo, sarebbe poi stato Amedeo Venza il quale ha inoltre aggiunto un ulteriore – ed altrettanto eclatante – retroscena alla vicenda: Shaila Gatta in seguito avrebbe avuto un aspro scontro anche con Stefania Orlando, ex concorrente del reality e sua seconda nemica in ordine d’importanza.

Un’uscita insomma, quella della ballerina napoletana, parecchio rumorosa e, di conseguenza, causa di molteplici polemiche.